곡성군, 설 명절 앞두고 청렴 캠페인 전개

선물 안 주고 안 받기 실천으로 청렴 공직문화 확산

이미지 확대 곡성군이 지난 4일 군청 현관에서 청렴 캠페인을 추진하고 있다.

전남 곡성군이 설 명절을 앞둔 지난 4일, 청사 출입구에 ‘선물 안 주고 안 받기’ 메시지를 내걸고 청렴 캠페인을 전개했다.청사 LED 전광판에는 청렴 실천 문구가 송출됐고 직원들은 청탁금지법 안내와 함께 명절 대비 복무 유의 사항을 공유하며 일상 속 청렴 실천을 다짐했다.이번 캠페인은 명절 전·후 발생할 수 있는 부패행위를 예방하고 공직자 스스로 청렴의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.곡성군은 청렴 캠페인을 통해 청탁금지법 준수 홍보와 공정한 직무 수행, 부당한 청탁 근절을 강조하며 직원들의 자발적인 참여 분위기를 이끌고 있다.또 식사와 선물 제공 기준, 위반 시 제재 사항 설명 등 대내외 홍보활동과 직원 대상 안내를 진행하는 등 청렴 문화를 공직사회 전반으로 확산시키고 있다.특히 설 명절 전·후 공직기강 해이 예방과 청렴 분위기 확산을 위해 공직기강 특별감찰도 실시할 예정이다.곡성군은 앞으로도 공직사회 전반의 청렴 의식을 더욱 강화해 군민이 체감할 수 있는 신뢰 행정과 청렴도를 지속 개선해 나갈 방침이다.군 관계자는 “설 명절을 앞두고 진행한 이번 캠페인이 공직자 모두가 청렴의 가치를 다시 한번 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “작은 실천들이 쌓여 군민이 신뢰할 수 있는 행정으로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.한편 곡성군은 국민권익위원회 주관 종합 청렴도 평가에서 2025년 3등급으로 전년에 비해 한 단계 개선됐다.곡성 류지홍 기자