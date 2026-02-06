메뉴
이기재 양천구청장, 설 명절 맞이 경로당·전통시장 등 '민생 현장' 방문

유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-02-06 11:02
입력 2026-02-06 11:02

목2동·3동·4동 일대 구립·사립 경로당 7곳 등

이미지 확대
이기재(왼쪽 두번째) 양천구청장이 지난 4일 목2동 경로당을 찾아 어르신들과 새해 인사를 나누고 있다. 양천구 제공
이기재(왼쪽 두번째) 양천구청장이 지난 4일 목2동 경로당을 찾아 어르신들과 새해 인사를 나누고 있다.
양천구 제공


이기재 양천구청장이 설 명절을 앞두고 전통시장과 골목형상점가, 경로당 등 주요 현장을 찾았다고 6일 밝혔다. 주민과 소통하고 현장의 목소리를 직접 살피기 위해서다.

지난 4일에는 목2동·3동·4동 일대 구립·사립 경로당 7곳을 찾아 어르신들과 새해 인사를 나누고 생활 속 불편 사항과 건의사항을 들었다.

이어 목사랑전통시장과 목동깨비시장을 방문해 제수용품과 농·수산물 장보기에 나선 주민들과 인사를 나눴다. 또 고환율과 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 시장 상인들을 격려한 뒤 현장의 애로사항을 들었다. 앞으로도 지역의 경로당 83곳과 복지관 2곳, 전통시장 및 골목형상점가 7곳을 순차적으로 방문하며 민생 소통 행보를 이어갈 계획이다.

이 구청장은 “주민들이 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보낼 수 있도록 작은 것 하나까지도 놓치지 않고 살피겠다”며 “앞으로도 현장을 중심으로 소통하며 주민의 목소리를 구정에 충실히 담아내도록 노력하겠다”고 말했다.

유규상 기자
