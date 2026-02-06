‘한 그릇의 떡국’···13일 구례에 번지는 온기 나눔

설 명절 맞아 구례 덥히는 나눔 행사 개최

이미지 확대 화엄사가 오는 13일 구례 오일장에서 지역 상인과 취약계층을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 갖는다.

화엄사가 오는 13일 구례 오일장에서 지역 상인과 취약계층을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 연다. 이번 행사는 화엄사가 주관하고 화엄연합복지회를 비롯한 지역 복지기관 및 유관기관이 협력해 추진한다.2015년 추진됐던 사업의 의미를 되새기며 현대 사회에서 점차 약화하는 이웃 간 나눔과 공동체의 정을 다시 확산시키기 위해 새롭게 기획됐다. 특히 설 명절을 앞두고 생업에 종사하는 전통시장 상인들과 지역 내 취약계층에게 따뜻한 한 끼 식사를 전하며 위로와 응원의 마음을 나누고자 마련됐다.행사 당일에는 사골떡국 500인분을 현장 배식 방식으로 제공한다. 대상은 구례시장 오일장 상인(점포 및 노점)과 전통시장 인근 취약계층이다. 나눔 행사는 화엄사가 주관하고 화엄연합복지회를 비롯한 지역 복지기관 및 유관기관이 함께 협력한다.화엄사 사회국장 연공 스님은 “한 그릇의 떡국이지만 그 안에는 이웃을 생각하는 진심과 공동체를 향한 마음이 담겨 있다”며 “이번 ‘구례온’ 행사를 통해 화엄사의 사회적 역할과 공공성을 더욱 강화하고 상생과 나눔의 가치가 지역사회 전반으로 확산하기를 기대한다”고 밝혔다.구례 최종필 기자