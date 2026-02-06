K-컬처밸리 협약체결 연기에 고양시 반발

경기도, 정밀안전점검 이유로 협약 체결 연말로 연기

市 “시민 기대 외면한 결정 … 사업 지연 우려 커져”

이미지 확대 CJ라이브시티 주식회사가 시공하다 중단된 K-컬처밸리와 아레나 공사 현장 모습

경기도가 이달 20일로 예정됐던 K-컬처밸리 아레나 사업의 기본협약 체결 일정을 12월로 상당 기간 연장하겠다고 6일 발표하자, 사업 대상지인 고양시가 즉각 유감을 표명했다.지난해 10월 세계적인 공연기획사 라이브네이션 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행해 온 경기도는 이날 “당초 이달 20일 기본협약을 체결할 예정이었지만, 기존 아레나 구조물에 대한 정밀 안전점검 확대와 공공시설 확충 논의가 필요하다”며 “협약 체결 시점을 올해 12월로 미루겠다”고 발표했다. 경기도는 “안전점검 기간을 기존 4개월에서 8개월로 늘리고, 주차장과 보행환경 개선 등 추가 협의를 거쳐 사업 완성도를 높이기 위한 불가피한 조치”라고 설명했다.이에 대해 고양시는 “안전 확보와 시설 완성도를 높이기 위한 과정이라는 점에는 공감한다”면서도 “일정이 길어지면서 시민들 사이에서 실망과 우려가 커지고 있는 상황을 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다.일각에서 제기된 ‘경제자유구역 지정 지연과 연계된 사업 차질’이라는 주장에 대해서도 사실이 아니라고 강조 했다. 시 관계자는 “경제자유구역 추진 문제로 인해 K-컬처밸리 사업이 늦어지고 있다는 주장은 사실과 다르다”며 “K-컬처밸리 사업이 우선 추진될 수 있도록 행정적으로 최대한 지원하고 있다”고 밝혔다.그러면서 “경기도와 경기주택도시공사 등 관계기관과 긴밀히 협력해 협상이 조속히 마무리될 수 있도록 하겠다”며 “지구단위계획 변경과 인허가 등 고양시가 담당하는 행정절차를 신속히 지원해 사업기간 단축에 최선을 다하겠다”고 설명했다.시는 이미 지난해 9월 ‘고양시 K-컬처밸리 조성 지원 조례’를 제정해 각종 위원회 심의를 통합 처리할 수 있도록 하는 등 행정절차 간소화를 위한 제도적 기반을 마련해 둔 상태다.경기도는 이날 오후 고양 킨텍스에서 주민설명회를 열어 협약 연기 배경과 향후 일정을 설명할 예정이지만, 일정 지연을 둘러싼 지역사회의 우려와 반발은 당분간 이어질 전망이다.한상봉 기자