김영록 지사, ‘5·18 정신 헌법전문 수록은 시대적 과제’

지방선거 연계 원포인트 개헌 제안 환영·국회 추진 강력 촉구

이미지 확대 김영록 전남지사.

김영록 전남지사는 최근 국회 교섭단체 대표연설을 통해 제안된 ‘지방선거와 연계한 5·18 정신 헌법전문 수록 원포인트 개헌’을 환영하며 국회의 개헌 추진을 강력히 촉구했다.김 지사는 ‘5·18 정신 헌법전문 수록을 위한 원포인트 개헌은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제입니다’라는 성명서를 통해 “5·18 민주화운동은 대한민국 헌정질서를 지탱해 온 견고한 뿌리”라며 “지난 12·3 불법 비상계엄 저지 역시 5·18 정신에서 비롯됐다”고 평가했다.이어 “이재명 정부가 제1호 국정과제로 삼은, 5·18 정신을 헌법 전문에 새기는 것은 다시는 어떠한 권력도 민주주의를 넘볼 수 없는 헌법적 방파제를 세우는 일”이라고 덧붙였다.특히 “이번 개헌은 오는 7월 출범을 앞둔 전남광주특별시에도 커다란 의미가 있다”며 “통합특별시는 5·18민주화운동과 대동 정신을 대통합의 정체성으로 삼고 있어 6월 지방선거에서 통합특별시장을 선출하는 그날, 국민투표를 통해 5·18정신이 헌법에 새겨진다면, 특별시가 세계적인 민주·인권·정의·평화의 도시로 도약하는 가장 명예로운 출발점이 될 것”이라고 강조했다.또 “오는 지방선거와 동시에 국민투표를 치르기 위해서는 늦어도 3월 안에는 개헌이 발의돼야 하고, 5월 초까지는 국회 의결이 마무리돼야 한다”며 “5·18 정신의 헌법전문 수록은 여야 모두가 원칙적으로 동의한 사안인 만큼 5·18정신에 대한 진정성이 있다면 원포인트 개헌에 즉각 화답해 달라”고 야당의 초당적 협력을 촉구했다.김영록 지사는 “전남도는 5·18 정신이 헌법의 숨결로 살아나 400만 전남광주특별시의 대부흥 시대를 여는 마중물이 되도록 온힘을 쏟겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자