동대문구, 마음 건강 돌봄 위한 ‘정신건강 심리상담 바우처’ 운영

유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-02-06 17:20
입력 2026-02-06 17:20

우울·불안 등 정서적 어려움
전문 심리상담 8회 이용 지원

동대문구 ‘정신건강 심리상담 바우처’ 홍보 포스터. 동대문구 제공
동대문구 ‘정신건강 심리상담 바우처’ 홍보 포스터.
동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘정신건강 심리상담 바우처 사업’을 추진한다고 6일 밝혔다. 우울·불안 등 정서적 어려움을 겪는 구민을 지원해 자살을 예방하고 정신질환을 조기에 발견하기 위해서다.

지원 대상은 ▲정신건강복지센터·정신의료기관·Wee센터·대학교 상담센터 등에서 심리상담 필요성을 인정받아 의뢰서를 발급받은 주민 ▲국가건강검진 결과 중등도 이상의 우울이 확인된 주민 ▲자립준비청년, 보호연장아동 등 정신건강 취약계층이다. 재난 피해자와 유가족도 포함된다.

대상자로 선정되면 120일 동안 총 8회의 1대1 대면 전문 심리상담 서비스를 바우처 형태로 지원받는다. 상담 인력 자격에 따라 1급은 회당 8만원, 2급은 회당 7만원이 책정된다.

본인부담금은 건강보험료 납부 수준에 따라 최대 50%까지 차등 적용되며, 자립준비청년과 보호연장아동, 법정 한부모가족 등은 전액 무료로 이용할 수 있다.

신청은 예산 소진 시까지 연중 가능하다. 신분증과 관련 증빙서류를 지참해 거주지 동주민센터를 방문하거나, 만 19세 이상 성인은 ‘복지로’ 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 선정 이후에는 주소지와 관계없이 원하는 제공기관을 선택해 상담받을 수 있으며, 상담 기관은 사회서비스 전자바우처 포털이나 스마트서울맵에서 확인할 수 있다.

동대문구보건소 관계자는 “주민들이 마음이 힘들 때 혼자 고민하지 말고 전문 심리상담 서비스를 통해 도움을 받길 바란다”고 말했다.

유규상 기자
