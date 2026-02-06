김영록 지사, 전남광주 450조 투자유치 의지 거듭 밝혀

풍부한 친환경 전력과 용수, 저렴한 산업 부지 등 투자 적지

이미지 확대 김영록 전남지사.

김영록 전남지사가 6일 전남광주특별시의 450조 투자유치 의지를 거듭 밝혔다.김 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 “전남광주특별시가 대기업 지방투자계획의 절반인 150조 투자유치와 함께 신규 투자 300조 원 추가 유치가 충분히 가능하다”고 강조했다.이재명 정부의 지방주도성장에 화답해 지난 4일 삼성과 SK, 현대, LG 등 대기업이 300조 규모의 지방투자계획을 발표한 데 따른 입장이다.김 지사는 “전남광주의 풍부한 친환경 전력과 용수, 넓은 산업부지 등은 기업들의 새로운 성장과 대도약의 무대가 될 것”이라고 설명했다.이어 “이제 기업의 투자가 수도권에서 지방으로 대전환하는 신호탄이 되길 기대한다”며 “이런 절호의 찬스에 기업의 지방 투자 300조 중 최소 150조 이상이 전남광주으로 오도록 준비해야 한다”고 덧붙였다.김 지사는 또 “대한민국 1호 광역 통합 지방정부가 될 우리 전남광주특별시에 산업유치를 위한 엄청난 기회가 왔다”며 “통합특별시에 300조 규모의 첨단산업 유치를 위한 청사진을 마련해야 한다”고 말했다.특히 “전남광주는 풍부한 재생에너지와 산업용수와 저렴한 부지까지 분산에너지 특구 등 기업의 RE100 수요를 가장 잘 실현할 수 있는 곳”이라며 “이런 강점을 살려 전남광주 반도체 삼축 클러스터를 비롯해 AI, 로봇, 수소, 이차전지, 문화콘텐츠 등을 권역별로 집중 육성해야 한다”고 덧붙였다.김 지사는 3축 클러스터로 서부권은 재생에너지 확대와 항공산업, 반도체팹을, 동부권은 석유화학 철강산업과 연계한 로봇산업 등 피지컬AI와 반도체팹, 이차전지 산업을 광주권은 반도체 패키징산업과 ‘첨단 융복합산업 컴플렉스’ 조성 등을 제시했다.이와함께 광주전남의 대규모 기업투자 촉진을 위해 국민성장펀드 금리의 지역별 차등을 통해 기존 3%대 금리를 전남광주 투자 기업에겐 1%대 저리로 쓸 수 있도록 하는 지방우대 금융지원 정책도 건의했다.무안 류지홍 기자