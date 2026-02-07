김영록 지사, 전남광주통합특별법 재정·권한 특례 반영 촉구

중앙부처, 특별법 특례 협의 과정서 수용 불가 입장 실망스러워

이미지 확대 김영록 전남지사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김영록 전남지사가 진정한 지방분권을 위해서는 전남광주통합특별법에 과감한 재정·권한 특례를 반영해야 한다고 밝혔다.김 지사는 6일 보도자료를 통해 “전남광주 통합특별법이 중앙부처 기득권에 가로막혀 있다”며 “과감한 재정·권한 특례를 반영해 진정한 지방분권의 길을 반드시 열어야 한다”고 강조했다.이어 “한 달 남짓 전남과 광주는 7월 통합특별시 출범이라는 시대적 대업을 이루기 위해 한마음 한뜻으로 통합 준비에 전력을 다해 왔다”며 “9부 능선에 올라선 전남광주특별시의 미래가 중앙부처의 거대한 벽 앞에 가로막혀 큰 어려움을 겪고 있다”고 주장했다.또 “전남·광주 통합은 애초 통합특별시에 대한 대통령의 파격적인 재정 지원과 과감한 권한 이양 약속이 있었기에 역사적인 첫발을 뗄 수 있었다”며 “그런데도 중앙부처는 특별법 특례 협의 과정에서 핵심 조항들에 대해 수용 불가 입장을 밝히며 큰 실망을 안겨주고 있다”고 지적했다.김 지사는 “대통령이 행정통합을 지방 주도 성장의 출발점이자 국가 생존 전략이라고 강조하며 온 힘을 다하고 있는데, 정작 중앙부처는 중앙집권적 사고에서 벗어나지 못하고 있다”며 유감을 표했다.특히 “전남·광주의 미래 산업과 지역 발전을 위해 꼭 필요한 인공지능(AI)·에너지, 농수산업 인허가 권한 이양 등 핵심 특례들을 여전히 수용하지 않고 있다”며 “해상풍력, 태양광 등 에너지사업 인허가 권한이 현재 중앙부처에 집중돼 있어 모든 이익이 민간사업자에 돌아가고 있는 실정”이라고 강조했다.그러면서 “인허가 권한을 통합시장에게 부여해야 지역민과 소통하며 주민 수용성을 확보할 수 있고, 발전 수익을 주민과 나누는 이익공유제 역시 확대해 나갈 수 있다”며 “일부 정치권이 ‘선(先) 통과 후(後) 개정’ 입장을 제시해 특별법만 통과시키면 그만이라는 인식은 아닌지, 시도민의 우려가 커지고 있다”고 덧붙였다.김 지사는 “이번 2월 임시국회에서 통과될 특별법에는 반드시 대통령의 지방분권 철학이 내실 있게 담긴 재정·권한 특례가 확실히 명문화돼야 한다”고 거듭 강조했다.무안 류지홍 기자