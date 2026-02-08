대치우성1차·쌍용2차 1324가구로 통합재건축

서울시 도계위 재건축 정비계획 수정가정

서울 강남구 대치우성1차·쌍용2차아파트가 최고 49층, 1324가구 규모로 재건축된다.서울시는 지난 6일 ‘제1차 도시계획위원회 수권분과위원회’에서 대치동 대치우성1차·쌍용2차아파트 재건축 정비계획 결정안을 수정가결 했다. 이번 결정으로 두 아파트는 통합 재건축이 가능하게 됐다.대치우성1차·쌍용2차는 각각 1984년, 1983년에 준공된 노후단지다. 학여울역 북측, 대치유수지 체육공원 서측에 있다. 당초 두 단지가 개별적으로 재건축을 추진하다가 합리적인 단지 계획을 위해 통합재건축으로 전환됐다.이번 계획으로 두 단지는 최고 49층 1324가구(임대 159가구 포함) 규모로 탄천, 양재천 수변 경관과 어우러지는 주거단지로 조성된다. 최종 건축계획은 정비사업 통합심의위원회 심의를 통해 확정된다.지역주민을 위한 개방시설과 보행환경도 확충된다. 영동대로변에 공유오피스, 다함께돌봄센터 등 개방시설을 배치하고 보도형 전면 공지를 조성한다. 대치우성아파트 사거리 부근에 연면적 약 4000㎡ 규모의 공원도 만든다.‘반포미도2차아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’도 수정 가결했다.반포미도2차아파트(서초구 반포동 60-5번지)도 신속통합기획을 통해 용적률 299.97% 이하, 최고 46층, 4개 동 559가구(공공주택 87가구 포함) 규모의 주택단지로 변신한다. 1989년 완공된 이 아파트는 3개 동, 435가구 규모의 노후 공동주택 단지다. 시는 고속터미널역 이용자를 위해 서초구에서 설치한 엘리베이터와 보행 데크를 연결하는 공공보행통로를 설치하게 했다.또 용산구 ‘청화아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의(안)’도 위원회를 통과했다. 1982년 준공된 청화아파트는 이태원동 경사지에 있는 노후단지에서 최고 21층, 공동주택 679가구 규모 주거단지로 재탄생한다.김동현 기자