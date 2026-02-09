성남시 자율주행 셔틀 2년간 시범 운행

9일 차량 공개 후 시승 체험 진행

종합운동장~판교2 등 두 노선 운행

이미지 확대 자율주행 시범운행 안내문

경기 성남시가 26일부터 시민을 위한 자율주행 셔틀 차량 시범운행을 시작한다.성남시는 9일 오후 성남종합운동장 주차장에 마련된 모빌리티 허브센터에서 ‘자율주행자동차 시승식’을 열고, 시범운행에 투입될 자율주행 차량을 처음 공개한다. 이날 행사에는 신상진 성남시장을 비롯해 시민과 유관기관 관계자들이 참석해 차량 공개와 시승 체험을 진행한다.이번 시범운행은 신도심과 구도심 간 이동 편의를 높이고, 산업·상업지역과 주요 거점을 보다 촘촘히 연결하기 위해 추진한다. 성남시는 자율주행 셔틀을 통해 일상 교통을 보조하고, 시민 접근성을 강화하는 새로운 교통서비스 모델을 구축한다는 계획이다.운행 노선은 두 개로 구성된다. SN01노선은 모빌리티 허브센터에서 모란역과 성남동을 거쳐 판교제2테크노밸리까지 연결하는 편도 8.1km 구간이다. SN02노선은 모빌리티 허브센터와 모란역, 성남하이테크밸리를 순환하는 총 12.1km 구간이다. 각 노선에는 14인승 쏠라티 차량 1대씩이 투입된다.자율주행 셔틀은26일부터 2년간 시범 운영하며, 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 하루 4회 운행한다. 시범운행 기간 동안 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.모든 차량에는 안전관리자 1명이 탑승해 돌발 상황에 대비한다. 기본적으로 자율주행 방식으로 운행되지만, 교통 혼잡 등 안전이 필요한 구간에서는 수동주행으로 전환해 탄력적으로 운영된다.특히 이번 사업은 어린이보호구역과 노인보호구역에서도 자율주행 운행을 실증하는 전국 첫 사례다. 성남시는 보호구역 2곳에 라이다(LiDAR) 기반 인프라와 통합관제 시스템을 구축해 안전성을 대폭 강화했다.신상진 시장은 “자율주행은 시민의 일상을 바꾸는 현실 기술이 됐다”며 “안전하고 편리한 교통서비스로 자리 잡을 수 있도록 단계적으로 확대하겠다”고 말했다.한편 성남시는 자율주행 기반 스마트 모빌리티 정책 성과로 월드 스마트시티 어워즈 2025 모빌리티 부문 대상과 리브컴어워즈 2025 은상을 수상하는 등 국제적으로 경쟁력을 인정받고 있다.한상봉 기자