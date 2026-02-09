메뉴
강남구 “서울 아닌 학교 가도 입학준비금 드려요”

김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-02-09 10:24
입력 2026-02-09 10:24

초등생 20만원·중고생 30만원 제로페이로 지급

조성명 서울 강남구청장
조성명 서울 강남구청장


서울 강남구가 서울 외 지역 학교로 진학하는 신입생들에게도 입학준비금을 지원한다.

구는 올해 서울시 및 교육청과 협력해 지역 내 신입생 1만 5869명을 지원하는 것과는 별도로 구비를 별도로 투입해 타 시·도 소재 학교 입학생까지 입학준비금을 지급한다. 이는 주소는 강남구이지만 다양한 사유로 다른 지역 학교를 선택한 학생들에게도 혜택을 주기 위해서다.

지원 금액은 초등학교 신입생 20만원, 중·고등학교 신입생 30만원이다. 준비금은 제로페이 포인트로 제공된다. 신청자는 제로페이 포인트 알림톡으로 받은 상품권(PIN번호)을 ‘비플페이’ 앱에 등록해 사용할 수 있다.

사용처는 현대백화점, 교보문고, ABC마트 등 제로페이 가맹점이다. 온라인 사용도 가능하다. 의류, 가방, 신발, 도서, 문구, 전자기기 등 입학 준비에 필요한 물품을 구매할 수 있다. 신청은 구청 홈페이지 ‘입학준비금 신청’ 페이지를 통해 이달 9일부터 10월 31일까지 신청할 수 있다. 다만, 타 시도에서 유사한 지원금을 수령 한 경우에는 중복으로 지급되지 않는다.


서울에 있는 학교 입학 신입생은 해당 학교를 통해 별도 지원이 이뤄진다. 조성명 강남구청장은 “강남의 미래인 학생들이 어디서 공부하든 자부심을 느낄 수 있도록 차별 없는 혜택을 제공할 것”이라며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 세심한 복지 정책을 이어가겠다”고 강조했다.

김동현 기자
