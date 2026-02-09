메뉴
‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장에 4만명 북적북적···만족도 96%

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-02-09 14:25
입력 2026-02-09 14:25

도청 앞 겨울철 놀이명소로 자리매김

전남개발공사가 조성한 ‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장
전남개발공사가 조성한 '전남OK도민광장' 야외 스케이트장


전남개발공사가 조성한 ‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장
전남개발공사가 조성한 '전남OK도민광장' 야외 스케이트장


전남개발공사가 개발 이익을 환원해 조성한 ‘전남OK도민광장 야외 스케이트장’이 올겨울 도민들의 뜨거운 사랑을 받으며 성공적으로 운영을 마쳤다.

전남개발공사는 지난해 12월 24일부터 지난 8일까지 총 47일간 무안군 삼향읍 전남도청 앞에서 야외 스케이트장과 눈썰매장을 운영했다. 이 기간 누적 방문객 4만명을 돌파하며 지난 8일 성황리에 막을 내렸다.

도민들의 뜨거운 관심은 개장 첫날부터 확인됐다. 개장식에는 김영록 전남지사, 도의원 등 200여명이 참석해 축하했다. 당시 김 지사는 “우리 지역에서도 야외 스케이트를 즐길 수 있어 설렌다”며 “도민들이 이곳에서 소중한 추억을 쌓고 소통하는 행복한 전남을 만들어 가겠다”고 밝혀 큰 호응을 얻었다.

이번 야외 스케이트장이 들어선 ‘전남OK도민광장’은 공사가 지난 5년간 적립해 온 기부금 180억원 중 33억원을 투입해 조성한 공간이라는 점에서 의미가 남다르다.

전남개발공사는 매년 순이익의 10%를 기부해 왔다. 공사는 이를 통해 아동·청소년·가족 모두가 즐겨 찾는 열린 공간을 조성하는 데 주력했다. 그 결과 다소 딱딱하고 멀게만 느껴졌던 도청 앞 광장은 도민 누구나 머무를 수 있는 ‘열린 정원’으로 탈바꿈했다. 이는 개발 이익을 지역사회에 성공적으로 환원한 모범 사례로 평가받는다.

운영 성과도 뚜렷했다. 이용객을 대상으로 실시한 만족도 조사 결과 응답자의 96%가 ‘매우 만족’으로 평가해 높은 호응을 입증했다. 입장료 무료, 장비 대여료 3000원의 합리적인 비용, 도심 속 공원으로 재탄생한 뛰어난 접근성, 철저한 안전 관리가 성공 요인으로 꼽힌다.

특히 운영 기간에는 나눔과 상생의 가치를 더한 프로그램이 눈길을 끌었다. 공사는 겨울방학을 맞은 도내 유·청소년을 위해 총 4회에 걸쳐 스포츠 챌린지 ‘빙글빙글! 겨울을 달리다’를 진행하며 광장 조성의 참된 의미를 되새겼다. 이 프로그램에는 목포아동원과 공생원 등 지역 아동복지시설의 아동·청소년 100명이 초청됐다. 아이들은 전문 강사의 스케이트 무료 강습과 눈썰매 체험은 물론 얼음판 위에서 펼쳐진 ‘스케이트 컬링 대회’ 등 이색적인 활동에 참여하며 추위도 잊은 채 도전과 성취의 기쁨을 만끽했다.


장충모 전남개발공사 사장은 “전남OK도민광장 야외 스케이트장에 4만명의 방문객과 96%에 달하는 높은 만족도는 공사가 추구해 온 ‘개발 이익 환원’의 가치가 도민의 일상 속에 안착했음을 보여주는 결과다”라고 설명했다. 이어 “야외 스케이트장과 눈썰매장이 단발성 행사에 그치지 않고 앞으로도 도민들이 즐길 수 있는 다양한 겨울철 놀이 공간으로 자리 잡을 수 있도록 전남도와 긴밀히 협의해 나가겠다”고 밝혔다.

무안 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
