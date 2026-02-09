담양군, ‘장애인 개인예산제’ 시범사업 선정…5월 본격 시행

장애인 이용권 급여의 20% 범위 내에서 서비스·물품 자율 선택

이미지 확대 2026년도 장애인 개인예산제 시범사업 참여자 모집 홍보 안내 포스터.(담양군 제공)

전남 담양군이 보건복지부의 ‘2026년도 장애인 개인예산제 시범사업’ 수행 지자체로 선정됐다고 9일 밝혔다.장애인 개인예산제는 획일적인 공급자 중심의 서비스에서 벗어나 장애인 당사자가 본인의 욕구와 상황에 맞는 예산 이용계획을 수립해 자율적으로 활용할 수 있도록 하는 제도다.참여자는 장애인 이용권(바우처) 서비스 급여 총액의 20% 내에서 필요한 물품을 구매하거나 기존에 지원되지 않던 서비스를 직접 선택해 이용할 수 있다.사업 참여를 희망하는 장애인은 오는 2월 13일까지 주소지 읍·면 사무소를 통해 신청하면 된다.군 관계자는 “이번 시범사업을 통해 장애인의 자기 결정권이 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 장애인이 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 복지체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자