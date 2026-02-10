“인구감소·접경 지역 활성화”…인천시, 평화경제특구 유치 총력

이미지 확대 인천시청.

인천시가 인구감소지역이자 접경지역인 강화·옹진군 활성화를 위해 ‘평화경제특구’ 유치전에 뛰어들었다.10일 인천시에 따르면 최근 ‘인천 평화경제특구 조성 기본구상 용역’에 착수했으며, 오는 6월까지 사업 구상을 마련해 통일부 공모에 참여할 계획이다.평화경제특구는 ‘평화경제특별구역 지정 및 운영법’에 따라 조성되는 특수 목적 특구다. 2023년 6월 관련 법을 제정한 통일부는 2024년 12월 평화경제특구위원회 심의를 거쳐 제1차 기본계획을 확정했다. 특구는 남북 경제협력 기반 조성과 접경지역 균형 발전을 목표로 하며, 산업·관광·물류·연구개발 기능을 결합한 복합 특구 형태로 추진된다. 전체 지정 면적은 25㎢ 이내이며, 개발계획에는 평화 기능을 담은 부지를 5% 이상 포함해야 한다.통일부는 올해 연말부터 내년까지 모두 4곳 안팎의 특구를 지정할 계획이다.특구 후보지는 인천·경기·강원 등 3개 시도의 17개 시군으로, 인천에선 강화·옹진군이 포함됐다.시는 강화·옹진군이 그간 수도권에 속한다는 이유로 각종 지원에서 제외된, 이른바 ‘수도권 역차별’을 내세우는 전략을 마련할 것으로 보인다. 또 지리적 특성 및 산업·관광 여건을 반영한 특구 모델을 마련해 특구를 유치한다는 목표다.강남주 기자