메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

용인 기흥도서관, ‘어린이 천 권 읽기, 천권DREAM’ 참여자 모집

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-02-11 08:48
입력 2026-02-11 08:48
이미지 확대


용인특례시는 오는 24일부터 ‘어린이 천 권 읽기, 천권DREAM’ 신규 참여자 80명을 모집한다고 11일 밝혔다.

이 프로그램은 5~7세 아동이 다양한 주제의 책을 읽으며 자연스럽게 독서 습관을 기를 수 있도록 기획한 독서 진흥 프로그램이다.

사서가 선별한 그림책을 담은 ‘책 꾸러미’를 각 가정에 보내 부모와 아이가 함께 도서를 읽을 수 있도록 지원한다.

올해 모집 인원은 총 80명이며 시 도서관 정회원인 5~7세 아동이면 누구나 참여할 수 있다.

프로그램은 오는 3월 17일부터 시작한다. 기흥도서관은 참여 어린이에게 독서에 대한 흥미를 높일 수 있도록 스타터 키트(입문용 세트)를 제공한다.

1000권을 모두 읽은 어린이에게는 인증서와 메달을, 보호자에게는 독서 지도 감사장을 수여한다.


이상훈 서울시의원 “강북구 공예장인들 손끝 기술, 첨단 디지털장비 지원·컨설팅 통해 지역명품산업으로 육성해야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이상훈 서울시의원 “강북구 공예장인들 손끝 기술, 첨단 디지털장비 지원·컨설팅 통해 지역명품산업으로 육성해야”

기흥도서관 관계자는 “지난해 4월부터 12월까지 총 3000명이 참여해 3만여 권을 대출했으며 어린이 5명이 1000권을 완독해 도서관과 지역사회에 큰 의미를 남겼다”며 “올해도 많은 어린이가 독서의 즐거움을 느낄 수 있도록 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
천권DREAM 프로그램의 대상 연령은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기