중랑구 방정환교육지원센터, 방학 ‘2026 EBS 진학·학습캠프’ 운영

서울 중랑구 방정환교육지원센터는 겨울방학을 맞아 ‘2026 EBS 진학·학습 캠프’를 운영한다고 11일 밝혔다. 오는 13일~14일에 예비 고등학교 1~2학년을 대상으로 진행한다.이번 프로그램은 EBS 대표 강사진이 참여하는 진학 전략 및 과목별 학습법 특강과 교과 연계 탐구 프로그램으로 구성됐다. 고교 학습 전반에 대한 이해를 높이고, 학생 스스로 진학 방향을 설계할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.특강에는 ▲윤윤구 입시 강사 ▲원정의 영어 강사 ▲정종영 수학 강사 ▲윤혜정 국어 강사가 참여해 고등학교 핵심 과목을 중심으로 실질적인 학습 방향과 입시 전략을 제시한다.또한 교과 연계 특강과 개인별 탐구 활동을 통해 학생 주도의 탐구 역량을 강화하고, 주요 대학 재학생 멘토와 함께하는 전공 심화 탐구 프로그램을 통해 교과 연계 탐구를 보다 구체적으로 이해할 수 있도록 지원한다.캠프는 오전 10시부터 오후 6시까지 센터에서 진행되며, 참가자는 50명 내외를 선착순으로 모집한다. 신청은 센터 홈페이지를 통해 가능하며, 참가자는 이틀간 전 일정에 모두 참석해야 한다.류경기 구청장은 “겨울방학을 활용해 자신의 진로와 학습 방향을 명확히 설정하길 바란다”고 말했다.유규상 기자