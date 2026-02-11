양천구, 청년창업 ‘최대 2250만원’ 지원

임차료부터 리모델링까지

서울 양천구는 ‘2026년 청년점포 육성사업’을 추진한다고 11일 밝혔다. 창업을 희망하는 청년의 경제적 부담을 줄이고 초기 창업자의 안정적인 정착을 돕기 위해 오는 26일까지 참여자를 모집한다.이번 사업은 창업을 준비 중이거나 창업 초기 단계에 있는 청년에게 임차료, 홍보비, 리모델링비 등 창업 비용 일부를 지원하고, 창업 절차와 세무·회계 교육, 맞춤형 컨설팅을 제공해 자생력 있는 점포로 성장하도록 돕는 정책이다.지난 8년간 총 44개 점포가 약 6억 원을 지원받아 식당·카페·소품점 등 다양한 업종에서 창업에 성공했다. 2023년 문을 연 베이커리카페 ‘로컬코너’는 지역 상권에 안착해 2호점까지 확장하며 대표적인 성공 사례로 꼽힌다.모집 대상은 공고일 기준 사업자등록 2년 이내이면서 양천구에서 창업을 희망하거나 창업한 19~39세 청년이다. 제대군인은 복무 기간을 반영해 연령 상한을 최대 3년까지 연장한다.대상자는 서류심사와 사업계획 발표·면접을 거쳐 선정되며, 1차 합격자 전원에게 상권 분석과 마케팅 교육, 1대1 컨설팅을 제공한다. 최종 선정자는 자부담금의 50% 범위에서 1년간 임차료 월 최대 100만원, 홍보비 최대 100만원을 지원받는다. 예비 창업자는 리모델링비도 최대 1000만원까지 받을 수 있다. 신청은 구청 홈페이지 공지사항을 참고해 이메일로 접수하면 된다.이기재 구청장은 “창업 초기 부담을 줄이고 지속 가능한 성장을 돕는 실질적인 지원을 통해 청년이 안심하고 도전할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자