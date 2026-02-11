국힘 고발에…정원오 “현직 단체장부터 돌아보라”

“오 시장이야 말로 사전 선거운동 우려”

국민의힘 서울시당이 최근 시장 출마선언을 한 정원오 성동구청장에 대해 공직선거법 위반을 이유로 고발하자 정 구청장 측은 “자당 단체장부터 돌아보라”고 반박했다.정 구청장 측은 11일 입장문을 내고 “국민의힘 서울시당은 근거 없는 정치 공세를 중단하고, 공정한 선거를 위해 자당 소속 현직 단체장의 행보부터 자정해 나가시길 바란다”고 밝혔다.앞서 국민의힘 서울시당은 지난 10일 정 구청장을 공직선거법 위반 혐의로 서울시선거관리위원회와 서울시경찰청에 고발한다고 밝힌 바 있다. 공직선거법에 위반하는 사전선거운동에 해당할 소지가 크다는 주장이다. 서울시당은 정 구청장이 지난해 12월부터 약 6차례에 걸쳐 서울 전역에서 평일 낮 시간을 활용해 북토크 행사를 진행한 것을 지적했다.이에 대해 정 구청장 측은 “모두 서로 다른 민간단체·출판사가 주최한 공개 행사에 초청을 받아 참석한 것” 이라며 “공직선거법상 ‘출판기념회를 반복적으로 개최’한 것에 해당하지 않는다”고 말했다. 이어 “선관위에 유권해석을 받고, 내용도 점검받은 사항”이라며 “행사 참석을 위해 휴가와 공휴일을 이용했다”고 덧붙였다.그러면서 “국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 최근 신년 기자간담회 등 각종 공개 일정을 통해 사실관계조차 불명확한 비방성 주장을 이어가고 있다”며 “현직 단체장의 지위와 공적 자원을 이용한 이러한 행보야말로 사전 선거운동 논란을 초래할 수 있다”고 지적했다.유규상 기자