곡성군·곡성교육지원청, 자기주도학습센터 구축 협약

사교육 의존도 낮추고 스스로 학습할 수 있는 환경 조성

이미지 확대 곡성군·곡성교육지원청·곡성고등학교가 지난 10일 ‘자기주도학습센터’구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 곡성군이 지난 10일 곡성교육지원청, 곡성고등학교와 ‘자기주도학습센터’구축 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다.‘자기주도학습센터’는 중·고등학생을 대상으로 사교육에 대한 의존도를 낮추고, 스스로 학습할 수 있는 환경과 다양한 교육 프로그램을 제공하는 교육부 공모사업이다.세 기관은 협약을 통해 학생들이 안정적으로 학습할 수 있는 공간을 조성하고, 개별 맞춤형 학습지원을 통해 교육격차를 해소하며, 미래 사회가 요구하는 자기주도학습역량 강화에 나선다.오는 4월에 개소 예정인 자기주도학습센터는 곡성고등학교 내 정독실을 리모델링해 조성될 예정이며, 인강실과 자율학습공간을 갖추고 전담 학습 코디네이터가 상주해 학생들의 학습을 체계적으로 관리할 예정이다.또 EBS 학습 진단 시스템을 활용한 맞춤형 학습 설계와 1:1 진로·진학 상담 등을 통해 학생들의 학업 성취도를 높일 예정이다.군 관계자는 “이번 협약을 통해 자기주도학습센터가 우리 군에 성공적으로 자리 잡을 수 있길 바란다”며 “학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 지원 정책을 지속적으로 발굴해 곡성 교육의 경쟁력을 한층 높일 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.곡성 류지홍 기자