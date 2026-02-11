종로구, 광화문스퀘어 ‘달리는 말’ 인증샷 이벤트

오는 18일까지 진행…100명에게 1만원 상당 쿠폰

서울 종로구 제공

서울 종로구는 오는 18일까지 광화문스퀘어와 연계한 소셜미디어(SNS) 인증샷 이벤트 ‘광화문스퀘어 한컷, 달리는 말을 찾아라!’를 진행한다고 11일 밝혔다.이번 행사는 전광판 콘텐츠를 활용해 시민 참여를 유도하고 구 공식 SNS 채널 인지도를 높이기 위해 마련됐다.전광판에 송출되는 영상 속 말 이미지를 촬영한 뒤 네이버 블로그·카카오톡·당근 중 1개 이상의 종로구 공식 SNS를 구독하고 인증 이미지와 함께 네이버폼으로 제출하면 된다.구는 추첨을 통해 100명을 선정해 1만원 상당의 모바일 커피·음료 교환권을 제공할 계획이다. 당첨자 발표와 경품 발송은 오는 25일 진행될 예정이다.종로구 관계자는 “광화문스퀘어는 대한민국의 현재와 미래를 보여주는 상징적인 공간”이라며 “이번 이벤트를 통해 시민들이 종로의 다양한 콘텐츠를 경험하고 네이버 블로그와 인스타그램, 카카오톡, 당근, 유튜브 종로티비를 통해 구정 소식과 정책을 더욱 가깝게 접하길 바란다”고 말했다.김주연 기자