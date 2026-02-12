메뉴
(재)순천문화재단, ‘항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀 모집

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-02-12 14:15
입력 2026-02-12 14:15

26일까지 접수···순천시 거주 예술가·예술단체
국악·양악·대중음악 등 5개 장르 총 100팀 선발

순천문화재단이 ‘2026 항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀을 공개 모집한다.
순천문화재단이 '2026 항꾼에 즐기는 아고라 순천' 문화예술 공연팀을 공개 모집한다.


(재)순천문화재단은 오는 26일까지 ‘2026 항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀을 공개 모집한다.

올해로 14년째 진행되는 아고라 순천은 그동안 축적해 온 열린 무대 경험을 바탕으로 일상에서 시민 누구나 접근 가능한 공공 공연 플랫폼이다. 이 사업은 지역 예술인들이 지속적으로 성장할 수 있는 지역 대표 공연 브랜드로 자리매김했다.

이번 공모는 사업 공고일 기준 순천시 거주 예술가(예술단체)로 해당 분야 전공자 등 공연 역량을 갖춘 개인 및 단체면 지원할 수 있다. 모집 규모는 총 5개 장르로 대중음악, 양악, 국악, 무용·댄스, 다원예술로 구분했다. 재단은 전문예술 40팀, 생활예술 37팀, 아고라청년 12팀, 아고라실버 11팀 등 총 100팀을 선발한다.

이번 오디션을 통해 최종 선발된 공연팀은 오는 4월부터 11월까지 순천시 곳곳에서 시민들과 예술인들이 참여하고 함께할 수 있는 기획 및 테마 공연 등 다양한 공연을 선보이게 된다.

순천 최종필 기자
