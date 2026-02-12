메뉴
순천 오천그린광장, ‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 설 연휴 프로그램 운영

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-02-12 14:20
입력 2026-02-12 14:20

오는 14일부터 18일까지
체험·놀이·쉼터 결합한 참여형 프로그램

이미지 확대
‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 프로그램 포스터.
‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 프로그램 포스터.


순천시가 설 명절 기간 시민과 귀성객이 함께 즐길 수 있는 참여형 문화 프로그램 ‘설馬, 이래도 안올쿠?’를 오는 14일부터 18일까지 오천그린광장에서 운영한다. 명절 연휴 기간 도심 광장을 찾는 시민들이 부담 없이 머물며 다양한 체험과 놀이를 즐길 수 있도록 마련했다.

행사는 매일 낮 12시부터 오후 5시까지 진행한다. 대형볼 체험과 에어볼 레크리에이션 등 현장 참여형 프로그램을 비롯해 두쫀쿠 만들기 체험, 신년 운세 뽑기, 전통놀이 등이 운영될 예정이다. 지역 소상공인과 연계한 소규모 플리마켓과 쉼터 공간도 함께 마련했다.

시 관계자는 “명절 기간 도심 광장에서 시민들이 자연스럽게 머물며 다양한 문화 프로그램을 경험하길 바란다”며 “앞으로도 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화공간 운영이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 원도심 창작예술촌에 위치한 ‘몰랑하우스 순천’도 설 연휴 기간 정상 운영돼 광장 프로그램과 함께 도심 문화공간을 연계한 방문 동선을 제공한다.

순천 최종필 기자
