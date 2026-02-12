한국철도공사 광주본부 목포역 직원들…신안보육원 찾아 나눔 봉사 활동

전남 신안보육원 찾아, 설맞이 나눔활동 진행

이미지 확대 한국철도공사 광주본부 목포역 직원들이 12일 신안보육원을 찾아 나눔 봉사활동을 전개했다. (코레일 광주본부 제공)

한국철도공사 광주본부 목포역은 전기분야 직원들과 함께 전남 신안군 압해읍에 위치한 신안보육원에서 설맞이 나눔 활동을 진행했다고 12일 밝혔다.목포역 직원들의 나눔 봉사활동은 일회성으로 그치지 않고 매년 명절 때면 신안보육원을 방문해 사랑의 나눔 활동을 진행하면서 따뜻한 인연을 이어가고 있다.이번 나눔 활동에서는 설을 앞두고 원생들이 보다 훈훈한 명절을 보낼 수 있도록 직원들의 마음이 담긴 기부금을 전달했다.박병우 목포역장은 “유난히 추웠던 이번 겨울, 나눔 활동이 신안보육원생에게 따뜻한 선물이 되길 바란다”며 “앞으로도 꾸준히 나눔을 실천하여 지역사회와 호흡하는 목포역이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.임형주 기자