설 연휴 인천공항에 122만명 몰린다…“3시간 전 도착”

이번 설 연휴 인천국제공항에 122만명이 몰릴 것으로 예상된다.인천공항공사는 오는 설 연휴기간인 13~18일 총 122만명, 하루 평균 20만4000명이 인천공항을 이용할 것으로 추정된다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 설 연휴 기간 하루 20만1000명보다 소폭 상승한 수치다.토요일인 14일은 하루 기준으로 가장 많은 23만9000명이 인천공항을 찾을 것으로 예상된다. 출발여객 가장 많은 날 역시 14일(13만명)이며, 도착여객은 18일(11만3000명) 가장 많을 것으로 보인다.이 기간 평소보다 많은 사람이 인천공항을 찾을 것으로 예상되지만 지난달 14일 아시아나항공이 1여객터미널에서 2터미널로 이전하면서 기존 명절 연휴 대비 혼잡도는 완화할 전망이다.공사는 다만 주차장 혼잡에 대비해 대중교통과 다양한 스마트 서비스를 이용해 달라고 당부했다.공사 관계자는 “설 연휴 혼잡을 예상해 공항에 너무 일찍 도착할 경우 오히려 혼잡이 가중될 수 있다”며 “항공기 출발 3시간 전에 도착해도 충분할 것”이라고 말했다.강남주 기자