“설 연휴에도 안심 진료”…강서구, 비상 진료체계 가동

응급의료기관 5개, 병·의원 681개 등

이미지 확대 강서구 심야약국 포스터 강서구 심야약국 포스터

강서구청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 오는 14일부터 18일까지 설 연휴 동안 의료공백을 최소화하기 위해 ‘설 연휴 응급진료체계’를 가동한다고 12일 밝혔다.구민 불편을 최소화하기 위해 ▲응급의료기관 운영 ▲문 여는 의료기관과 약국 지정 ▲보건소 비상 진료 등으로 대비한다.우선 응급환자를 신속히 진료하고, 중증 환자는 상급병원으로 연계하기 위해 ‘응급의료기관’ 5개소가 24시간 진료체계를 유지한다. 해당 기관은 이대서울병원, 부민병원, 우리들병원, 강서케이병원, 미즈메디병원이다.또한 의료공백에 대비하기 위해 ‘문 여는 병·의원과 약국’을 지정한다. 연휴 동안 병·의원 241개소와 약국 440개소 등 총 681개소가 정상 운영된다.특히 야간과 휴일에도 소아 진료를 책임지는 달빛어린이병원으로 지난해 지정된 ‘강서푸른꿈어린이성모병원’과 새벽 1시까지 운영하는 심야약국 ‘365열린약국’이 포함됐다.아울러 오는 17일 설 당일엔 강서구보건소가 오전 9시부터 오후 6시까지 비상 진료를 실시한다. 만성질환이나 일반 내과 진료가 필요한 구민을 위해 의사 1명과 간호사 1명 등 비상 인력이 근무한다.이외에도 보건소는 오는 14일부터 18일까지 ‘의료대책 상황실’을 운영해 오전 9시부터 오후 6시까지 근무체계를 유지한다. 상황실은 진료 가능한 의료기관과 약국을 안내하는 등 긴급 상황에 신속히 의료서비스를 받을 수 있도록 지원한다.기타 자세한 사항은 강서구청 홈페이지나 보건복지콜센터, 다산콜센터, 중앙응급의료센터에서 안내받을 수 있다.강서구 관계자는 “가족과 함께하는 설 연휴에 건강 걱정 없이 지낼 수 있도록 의료공백 없는 안전한 진료체계를 마련했다”며 “구민들이 편안하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.김주연 기자