완도군, 수산물 해외시장 수출 성과 잇따라

수산물 1838만 달러 규모 수출 협약･552만 달러 실계약 이뤄

이미지 확대 완도군청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 완도군이 지난해 28개 지역업체로 구성된 장보고 상단과 함께 해외시장 개척에 나서 총 1838만 달러 규모의 수출 협약과 552만 달러의 계약을 체결했다.완도군은 지난해 3월 베트남과 라오스에서 완도 수산물의 우수성을 알렸으며, 4월에는 미국 뉴욕에서 열린 ‘장보고 한상 세계 대회’와 연계한 수출 상담회를 통해 1380만 달러의 수출 협약과 480만 달러의 계약을 성사시켰다.또 서울국제식품산업대전과 월드옥타 한국비지니스엑스포 인천 등 4개 국제 전시회에 참가해 바이어와 478건의 상담 진행, 458만 달러 규모의 업무 협약과 72만 달러의 계약을 체결했다.10월부터 12월까지는 미국, 중국, 캐나다, 네덜란드 등 5개국에서 총 7회 판촉 행사를 개최해 49만 달러 규모의 수산물을 수출했고 미국과 캐나다, 네덜란드에는 전복 수출이 꾸준히 이어지고 있다.완도군은 5월 2일부터 7일까지 개최되는 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’에 세계 각국의 바이어를 초청해 수출 상담회를 열고, 해외 주요 식품박람회에서 장보고 상단과 완도군 공동관을 운영할 계획이다.군 관계자는 “완도 수산물 세계화는 지역 경제 활성화와 직결되는 중요한 과제”라며 “앞으로도 완도 수산물의 글로벌 인지도 제도와 수출길 확대에 최선을 다하겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자