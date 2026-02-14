연휴 주차할 곳? 학교로 오세요

이미지 확대 [그래픽] 설 연휴 서울 학교 주차장·운동장 210곳 무료 개방 [설 연휴 5일간(2월 14일~18일) 학교 주차장과 운동장이 무료로 개방된다.

“설 연휴 주차할 곳이 없다면 학교로 오세요.”설 연휴 기간인 14일부터 18일까지 서울의 공·사립 210개교 주차장과 운동장이 무료로 개방된다.학교 주차시설 이용을 원하는 지역주민과 역귀성객은 교육청 홈페이지 내 알림판을 통해 주차시설 개방 대상 학교 명단과 학교별 개방시간 등을 확인할 수 있다. 자세한 내용은 학교에 직접 문의해 안내받을 수 있다.학교 주차시설 이용 정보는 행정안전부 공유누리 서비스를 통해 제공한다. 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에서도 쉽게 알 수 있도록 정보를 제공할 예정이다.공영주차장 60곳도 무료 개방한다. 승용차 주차가 가능한 곳은 신천유수지, 사당노외, 남산한옥마을, 신대방역, 구로디지털단지역, 개화산역, 복정역, 대림역, 옥수역 등 50곳이다. 동대문디자인플라자(DDP) 북측 마장로·동측 양쪽, 남대문시장, 남산공원, 탑골공원 등 10곳의 관광버스 전용 주차장도 설 연휴 무료 개방한다.각 자치구에서도 일부 공영주차장을 무료로 개방한다. 서울시내 대부분의 전통시장 인근 공영주차장도 개방된다. 자세한 정보는 자치구 홈페이지 등을 확인하면 된다.김동현 기자