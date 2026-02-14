순천 매곡동마중물보장협의체, 독거노인들에게 설 맞이 정육세트 전달

독거노인 25명에게 전달

이미지 확대 순천 매곡동마중물보장협의체가 관내 독거노인들에게 설 맞이 정육세트를 전달했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시 매곡동 마중물보장협의체가 결연을 맺은 홀몸 어르신 25명에게 설맞이 정육 세트를 전달해 훈훈한 정을 나누고 있다.지난 13일 선물을 전달한 협의체 위원들은 어르신 댁을 방문해 명절에 몸과 마음을 건강하게 챙기실 수 있도록 당부하며 안부를 살폈다.정용태 매곡동 마중물보장협의체 위원장은 “모두가 즐거운 명절에 우리 어르신들이 소외되지 않고 다 같이 행복한 명절이 됐으면 좋겠다”며 “앞으로도 작은 나눔이라도 몸소 실천하는 마중물 역할을 열심히 하겠다”고 말했다.김순옥 매곡동장은 “지역 복지를 위해 묵묵히 헌신해 주는 마중물 위원들께 깊이 감사드린다”며 “주변의 어려운 이웃을 알뜰하게 살피는 진정한 봉사가 점차 확산돼 매일 향기롭고 행복한 매곡동이 되도록 하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자