고양 노후도시 정비·기반시설 확충 속도

일산 특별정비계획 … 재건축 패스트트랙 확대

원당·능곡 재정비,행신·일산동 소규모 정비 병행

이미지 확대 1기 일산신도시 전경

이미지 확대 단계별로 사업이 진행 중인 능곡 재정비 촉진지구 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 고양시가 노후 주거지 정비와 기반시설 확충을 축으로 도시 전반의 공간 재편에 속도를 내고 있다. 일산신도시 재정비 뿐 아니라, 원당·능곡 등 원도심 정비와 소규모 주택정비사업을 병행하며 주거환경 개선과 도시 경쟁력 제고를 동시에 추진하고 있다.고양시는 노후화가 진행된 일산신도시와 원당·능곡 원도심을 단계적으로 정비해 도시 기능과 정주 여건을 개선하고, 개발과 연계한 기반시설 확충에도 행정력을 집중하고 있다고 16일 밝혔다.이동환 시장은 “도시 구조와 생활권이 재편되면 쾌적한 주거환경은 물론 도시 경쟁력도 함께 높아질 것”이라며 “고양시가 지속 가능한 미래도시로 도약할 수 있도록 체계적이고 면밀하게 사업을 추진하겠다”고 말했다.시는 지난해 6월 ‘2035 고양시 노후계획도시(일산신도시) 정비기본계획’을 수립·고시했다. 이 계획은 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법과 정비기본방침에 따라 향후 10년간 일산신도시 재정비의 방향을 제시하는 종합 청사진이다. 인구·주택 계획, 적정 밀도, 기반시설 정비, 자족기능 확충 방안 등을 담았다.특히 일산호수공원 등 기존 녹지축을 최대한 보전하면서 노후 주거지를 정비하고, 주거·일자리·문화 기능이 융합된 복합 공간으로 재편하는 데 초점을 맞췄다.제도적 기반도 강화됐다. 지난해 12월 특별정비계획 수립지침이 개정됐고, 이달 4일에는 노후계획도시 특별법이 개정되면서 패스트트랙 확대 적용과 주민대표단 구성의 법적 근거가 마련됐다. 이에 따라 특별정비계획 수립 절차가 간소화되고 사업 추진 속도도 한층 빨라질 전망이다.현재 시는 선도지구 3곳(백송·후곡·강촌)과 비선도지구 1곳에 대해 특별정비계획 수립을 위한 패스트트랙을 지원하고 있다. 토지 등 소유자가 마련한 특별정비계획 초안을 접수해 전문가 및 관계 부서와 사전 협의를 진행 중이다. 올해 고양시 정비 물량은 선도지구를 포함해 2만 4800가구 규모다.원도심 정비도 병행하고 있다. 원당 재정비촉진지구의 경우 원당1구역은 2601가구 공급을 목표로 골조 공사와 일부 동 지상층 공사가 진행 중이다. 원당2구역은 관리처분계획이 접수돼 타당성 검토 단계에 있으며, 원당4구역은 1236가구 입주를 마치고 기반시설 조성과 공영주차장 공사를 추진하고 있다.능곡 재정비촉진지구 역시 단계별로 사업이 진행 중이다. 올해 철거에 들어가는 능곡2·5구역은 각각 이주율 96%, 99%로 보상과 이주 절차가 사실상 마무리 단계다. 능곡6구역은 사업시행계획인가 신청을 준비 중이며, 능곡3구역은 추진위원회 승인 이후 조합설립인가 동의 절차를 밟고 있다.대규모 광역 개발이 어려운 노후 주거지는 소규모주택정비 관리지역, 이른바 ‘미래타운’으로 지정해 정비를 유도하고 있다. 행신동 미래타운에 이어 지난해 12월 일산동 미래타운도 고시를 마쳤다.이와 함께 일반정비사업 8곳, 가로주택정비사업 17곳, 소규모 재건축·재개발 2곳, 자율주택정비 1곳 등 다양한 정비사업에 대해 행정·제도적 지원을 강화할 방침이다.시는 오는 5월까지 ‘2035 고양시 도시·주거환경정비기본계획’을 수립해 노후 건축물 현황을 반영한 생활권 재정립과 법령 개정 사항을 반영한 실효성 있는 정비 방안을 마련할 계획이다. 도시 재편의 큰 틀과 세부 실행 전략을 동시에 갖추겠다는 구상이다.한상봉 기자