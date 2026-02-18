서울시, 글로벌 SNS 서포터즈…‘서울라이터즈’ 3기 모집

국내 거주 외국인의 글로벌 서포터즈 활동

외국인의 시선에서 바라보는 서울 스케치

서울시는 18일 올해 글로벌 소셜미디어(SNS) 서포터즈 ‘서울라이터즈’(Seouliters) 3기를 오는 12일부터 25일까지 모집한다고 밝혔다. 서울라이터즈는 서울시민을 뜻하는 ‘서울라이트(Seoulite)’와 ‘서포터즈(Supporters)’의 합성어로, 서울에 관심 있는 국내 거주 외국인을 대상으로 운영하는 프로그램이다.시는 팔로워 1만 명 이상의 나노·마이크로 인플루언서를 영어·중국어·일본어 등 어권별로 선발해 매월 미션을 부여하는 방식으로 서울의 대표 정책과 행사·축제를 소개하는 콘텐츠를 제작하고 알릴 계획이다.또 올해부터는 팔로워 10만명 이상 인플루언서로 구성된 ‘서울브랜드 서포터즈’를 신설하고, 미션 숏폼(짧은 영상) 성과에 따른 차등 인센티브 제도도 도입한다.지난해에는 10개국 20명이 참여해 438건의 콘텐츠를 게시했고, 개인 채널과 서울시 글로벌 유튜브 채널 합산 5203만회의 조회수를 기록했다. 특히 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제와 한강드론라이트쇼 미션 숏폼은 서포터즈 개인 채널에서 2000만회를 돌파하며 대표 성과 사례로 꼽힌다.민수홍 서울시 홍보기획관은 “서포터즈를 통해 서울의 아름다움과 도시브랜드가 보다 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.유규상 기자