양천구, 지구를 지키는 ‘EGG 탐험대’ 연중 모집…친환경 녹색세대 키운다

‘Eco Green Generation’ 탐험대

환경 우수시설 10곳서 스탬프 인증

이미지 확대 지난해 양천구 EGG(Eco Green Generation) 탐험대에 참가해 미션을 수행 중인 어린이.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 체험형 프로그램 ‘EGG 탐험대’를 연중 모집한다고 18일 밝혔다. 구의 환경 우수시설 10곳을 방문해 미션 지도를 완성하는 방식으로, 생활 속 환경보호 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.EGG는 ‘Eco Green Generation’의 약자로, 기후 위기 극복을 이끌 친환경 녹색 세대를 뜻한다. 구는 신재생에너지시설과 친환경시설, 자연친화 공원 등에서 맞춤형 프로그램을 운영해 왔으며, 지금까지 2950여명이 참여했다. 특히 지난해에는 820명이 참여해 전년 대비 두 배 이상 늘었다.올해는 양천 솔라스테이션, 목동재난체험관, 안양천 생태공원 등 10곳을 운영한다. 참가자는 5곳 이상을 방문해 스탬프를 모아 인증 기념품(마그넷)을 받을 수 있다.주요 미션 활동 내용은 ▲‘바람의 거리’ 등 19곳 녹지 공간 걷기 ▲목동재난체험관 견학 ▲연의공원 탐방과 에너지 정보플랫폼 체험 ▲서서울호수공원 소리분수 체험 ▲도시농업교육센터 체험 등이다. 신청은 양천구 통합예약포털에서 가능하다.이기재 구청장은 “앞으로도 지속가능한 도시를 위한 환경정책과 실천 프로그램을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자