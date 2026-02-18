메뉴
설 연휴 마지막 현장서 거리청소한 박일하 동작구청장

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-02-18 17:35
입력 2026-02-18 17:35

상도동 일대 재활용 폐기물 수거 등 동참

이미지 확대
박일하 동작구청장이 18일 동작구 상도동 일대 빌라 밀집지역 이면도로에서 동작구 환경공무관들과 생활 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 동작구 제공
박일하 동작구청장이 18일 동작구 상도동 일대 빌라 밀집지역 이면도로에서 동작구 환경공무관들과 생활 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 동작구 제공


박일하 서울 동작구청장이 설 연휴 마지막 날인 18일 지역 내 청소활동에 동참했다.

박 구청장은 환경공무원들과 함께 빌라 밀집지역 이면도로 및 상도동 일대를 걸으며 재활용정거장에 쌓인 재활용 폐기물을 직접 수거해 차량에 싣고, 이면도로의 담배꽁초와 무단투기 쓰레기를 줍는 등 거리 정화 작업에 참여했다.

구는 설 연휴 기간인 14일부터 16일까지 쓰레기 수거를 중지했으나, 청소상황실을 상시 가동해 무단투기 등 각종 민원에 신속히 대응하며 청소 공백 최소화를 위해 노력했다.

박 구청장은 청소 이후 15명의 환경공무관의 애로사항 청취 및 현장 의견을 수렴하며 직원들을 격려했다. 그는 “주민들이 연휴가 끝나는 즉시 쾌적한 환경에서 일상을 시작할 수 있도록 현장을 점검했다”라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾는 행정을 통해 깨끗하고 살기 좋은 동작을 만들어가겠다”라고 말했다.

박재홍 기자
