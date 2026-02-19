목포해경, 설 연휴 ‘안전한 바다 만들기’ 성과…응급환자 10명 이송

목포해경, 설 연휴기간 응급환자 10명 이송

섬지역 4만 7천여 명 여객선 통해 귀성·귀경

목포해양경찰은 2026년 2월 설 연휴동안 응급환자 10명을 육지로 이송, 생명지킴이 역할을 수행했다. (목포해경 제공)

목포해양경찰이 설 연휴 기간 크고 작은 상황에 신속하게 대응하며 안전한 바다를 지켜냈다는 평가를 받는다.목포해경은 지난 주말부터 이어진 5일간의 설 연휴 기간 경비함정을 증강 배치하고 서장과 지휘부 주도로 비상근무체계를 가동하는 등 안전한 바다 만들기에 총력을 다했다고 19일 밝혔다.이번 연휴 기간 목포해경이 집계한 통계에 따르면 관내 여객선을 이용해 도서 지역을 오간 이용객은 총 4만 7000여명으로 나타나 지난해 설과 비슷한 수준을 보였다.이 기간 해경은 도서 지역과 해상에서 응급환자 10명을 이송하며 섬마을 생명지킴이 역할을 톡톡히 해냈다.연휴 첫날인 14일 신안군 하의도에서 토혈 증상을 보인 60대 남성을 육지로 이송한 것을 시작으로, 같은 날 신안군 증도면에서는 호흡곤란 환자를 이송하며 구슬땀을 흘렸다.이어 다음 날인 15일 진도군 병풍도 남동방 해상 러시아 국적 원양어선에서는 심한 복통과 각혈 증상을 보인 50대 러시아 남성을 이송해 소방에 인계했다. 해경은 이송 과정에서 목포출입국·외국인사무소와 긴밀히 소통하며 긴급 상륙 허가 절차 등을 논의한 것으로 전해졌다.목포해경 관계자는 “국민이 안심하고 고향을 찾을 수 있도록 전 직원이 긴장감을 유지하며 비상 근무에 임했다”며 “앞으로도 현장 대응력을 강화해 바다 위 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자