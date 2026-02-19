구례 오리농장서 조류인플루엔자 항원 검출

전남도, 출입 통제·방역 지역 가금농장 정밀검사, 방역수칙 당부

이미지 확대 전남도가 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 구례군의 육용 오리 농장에서 초동방역 활동을 하고 있다.

전남 구례군 용방면의 한 육용 오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전남도가 19일 초동방역 조치에 나섰다.육용 오리 3만여 마리를 사육하고 있는 해당 농장은 도축장 출하 전 검사에서 H5형 조류인플루엔자 AI항원이 검출됐으며, 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.전남도는 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 살처분 등 초동방역 조치를 하는 한편 도 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등 정밀 조사를 하고 있다.또 추가 확산 방지를 위해 발생농장 방역지역(10km) 가금농장 정밀검사를 하는 한편 주변 소하천·저수지 주변 도로와 가금농장 진입로 등에 가용한 모든 소독 자원을 동원해 소독하고 있다.전남도는 발생 계열사, 전남 오리농장과 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 20일 낮 12시까지 일시 이동중지 명령을 내리고 가금농장과 축산 관계 시설의 일제 소독에 들어갔다.유덕규 전남도 농축산식품국장은 “최근 고병원성 조류인플루엔자가 특정 지역에 국한하지 않고 발생하는 만큼, 어느 지역도 안심할 수 없는 상황”이라며 “가금농장에서는 철저한 소독과 출입 통제, 축사 출입 시 전실 이용 등 기본적 차단방역 수칙을 더욱 철저히 지키길 바란다”고 당부했다.19일 현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로는 44건, 전남은 나주, 영암, 곡성에서 8건이 발생했다.구례 류지홍 기자