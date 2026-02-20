서울핀테크랩, 핀테크 유망기업 25곳 신규 모집

국내 최대 규모 핀테크 스타트업 육성기관 입주

26일, 지원사업 소개 등 온라인 사업설명회 개최

서울시는 핀테크 스타트업 육성기관인 ‘서울핀테크랩’ 입주기업 25곳을 신규 모집한다고 20일 밝혔다.서울핀테크랩은 시가 2018년 핀테크 유망기업을 지원하기 위해 여의도에 마련한 전문 시설이다. 개관 후 핀테크 스타트업 395곳을 지원해 누적 매출 8661억원, 투자 유치 5295억원의 성과를 냈다.모집 기간은 다음 달 19일까지로, 서울핀테크랩 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 모집 대상은 혁신적인 사업 모델과 아이템을 보유한 국내외 창업 7년 이내 핀테크 기업이다. 직원 5인 이상, 매출 1억원 이상, 투자 유치 1억원 이상 등 세 가지 요건 가운데 하나 이상을 충족해야 한다.선정 기업에는 입주 공간(입주기업 최대 4년·멤버십 기업 최대 2년)을 비롯해 해외 진출 지원, 투자 연계, 맞춤형 멘토링 등 성장 단계별 프로그램이 제공된다. 특히 올해는 오픈이노베이션 및 투자사 밋업(meet-up)을 기존 9회에서 11회로 확대하고, 해외 벤처캐피털(VC) 등 투자자와의 연계도 수시로 추진할 계획이다.시는 오는 26일 서울핀테크랩 지원 프로그램을 소개하고 입주 희망 기업들의 궁금증을 해소하기 위해 온라인 사전설명회를 개최한다. 참석 희망자는 홈페이지에서 신청하면 된다.이수연 서울시 경제실장은 “서울핀테크랩은 핀테크 혁신을 이끌 예비 유니콘의 성장 거점”이라며 “기업이 가진 잠재력을 극대화하고 사업 성과를 거둘 수 있도록 다각도로 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자