전남도, 수급 조절용 벼 재배 추가 지원 나서

ha당 50만원 지원, 쌀 적정생산·소득안정 등 기대

이미지 확대 전남도청 전경.

전라남도는 쌀값 정상화와 벼 재배 농가의 경영안정을 위해 2월 말부터 전략작물직불제 신규 품목인 ‘수급 조절용 벼’ 재배 농가를 모집한다.‘수급조절용 벼’는 평시에 가공 용도로 제한해 시장 격리하고, 밥쌀 공급이 부족한 유사시 시장에 공급해 쌀값의 급격한 변동을 막는 ‘수급 안전판’ 역할을 한다.최근 쌀값이 큰 폭으로 상승하면서 지난해까지 논에 벼 대신 논 콩 등 논 타작물을 재배했던 농가들이 다시 벼 재배 회귀를 고민하고 있어 쌀 과잉 생산에 대한 우려가 커지고 있다.이에 전남도는 정부의 ‘수급조절용 벼’ 사업 참여를 독려하고 참여 농가의 소득 안정을 위해 전략작물직불금 ha당 500만 원 외에도 도 자체 ‘논 타작물 재배 지원사업’으로 ha당 50만 원을 추가 지급하기로 했다.수급조절용 벼의 ha당 계약 물량은 조곡 158포 생산을 가정한 경우 ▲전략작물직불금 500만 원 ▲쌀 판매대금 546만 원 ▲전남도 추가지원금 50만 원을 더해 1096만 원 수준으로 조곡 40kg 기준 6만 9천 원 정도다.계약 물량 외 추가로 생산되는 쌀은 농업인이 자율적으로 판매할 수 있다. 참여 농가는 향후 우선 참여권이 부여돼 장기적으로 안정적 소득 확보가 가능하다.참여를 바라는 농업인은 2월 말부터 읍면동 행정복지센터에서 전략작물직불금을 신청하고, 시군별 정부 지원 RPC와 수급 조절용 벼 출하 계약을 하면 된다.전남도 관계자는 “도비 추가 지원은 전년도 쌀값 대비 낮은 지원 금액을 보완해 농가 참여를 확대하는 것이 핵심”이라며 “수급 조절용 벼 사업을 적극 활용해 참여 농가의 안정적 소득과 RPC의 관리비 추가 매출 확보, 쌀 과잉생산 억제 등 1석 3조 효과가 기대된다”고 말했다.전남도는 앞으로 사업의 성공적 안착을 위해 시군·참여 RPC와 함께 마을 단위 설명회를 개최하고, 누리소통망(SNS) 등 다양한 매체를 통해 농가 참여를 적극 독려할 방침이다.무안 류지홍 기자