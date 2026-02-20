서울시설공단, 드론·열화상카메라 등 해빙기 도로시설 점검

3월 중순까지 자동차전용도로 12개 노선 등

첨단과학 장비 활용, 콘크리트 떨어짐 등 점검

이미지 확대 서울시설공단에서 드론으로 교량 안전 점검을 하고 있다.

서울시 제공

서울시설공단은 해빙기를 맞아 자동차전용도로 도로시설물에 대해 다음달까지 집중 안전점검을 실시한다고 20일 밝혔다.점검 대상은 12개 노선 자동차전용도로(올림픽대로·강변북로·서부간선도로·동부간선도로·국회대로·언주로·내부순환로·양재대로·북부간선도로·우면산로·경부고속도로·강남순환로)와 162개 교량, 터널·지하차도 등이다.공단은 겨울철 얼었던 지반이 녹으면서 발생할 수 있는 도로 침하와 교량 콘크리트 탈락 등 안전사고에 대비해 시민 이용이 많은 구간을 중심으로 점검을 강화한다. 전용도로 포장부 손상과 교량 콘크리트 파손 여부를 중점적으로 살피고, 교량 하부는 중요도와 위험도에 따라 특별 점검을 실시한다.또한 직접 접근이 어려운 하상 구간 등 사각지대의 경우에는 드론을 활용해 근접 조사하고, 콘크리트가 떨어질 위험이 있는 곳은 열화상카메라·내시경카메라 등 첨단과학 장비를 활용해 점검한다. 안전사고로 인한 위험이 있는 부분은 즉시 조치하고, 경미한 사항은 계획을 수립해 차례로 개선할 계획이다.한편 고척스카이돔, 청계천, 서울어린이대공원 등 운영 시설 전반에 대한 안전 감찰도 병행한다. 공단은 분야별 전문가로 구성된 ‘안전감찰반’을 운영해 현장 점검을 강화할 예정이다.서울시설공단 한국영 이사장은 “드론, 열화상카메라 등 첨단 장비를 활용해 시민 여러분께서 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.유규상 기자