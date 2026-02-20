함평군, 마늘‧양파 농가 월동 관리 당부

기온 하강으로 마늘과 양파 등 작물 생육 둔화, 저온 피해 우려

이미지 확대 함평군청 전경.

전남 함평군이 마늘과 양파 재배 농가를 대상으로 저온 피해 예방을 위한 월동 관리를 당부하고 나섰다.함평군 농업기술센터는 20일 급격한 기온 하강으로 마늘과 양파 등 작물의 생육 둔화와 잎끝의 색깔이 변하는 등 저온 피해 초기 증상이 우려되고 있다며 월동 관리를 당부했다.월동작물은 기온 변화에 민감해 갑작스러운 한파가 발생할 경우 생육 정지나 동해 피해를 입을 수 있다.특히 생육이 저조한 양파는 기온 상승기 병해 발생 가능성이 높으며 수확량 감소로 이어질 수 있다.겨울철 기온이 낮은 상태에서 많은 비가 내리면 토양 수분이 얼었다 녹는 과정에서 땅이 팽창하며 ‘서릿발’ 현상이 발생해 뿌리가 들리는 피해도 우려된다.문정모 함평군 농업기술센터 소장은 “서릿발 현상을 예방하기 위해서는 눈이나 비가 내린 후 포장에 물이 고이지 않도록 배수로를 정비하고 토양 수분 관리를 철저히 해야 한다”며 “월동기는 작물의 수량과 품질을 좌우하는 중요한 시기이므로 기상 정보를 수시로 확인하고 한파 등에 철저히 대응해 주시길 바란다”고 말했다.함평 류지홍 기자