메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

서울시, 아시아산림협력기구와 서울숲에 기관동행정원 마련

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-02-20 13:14
입력 2026-02-20 13:14

서울국제정원박람회 참가
지속가능·저탄소 정원 조성

이미지 확대
아시아산림협력기구(AFoCO)가 지난해 ‘보라매 서울국제정원박람회’에 조성한 정원 ‘The Spring Grove’ 모습. 서울시 제공
아시아산림협력기구(AFoCO)가 지난해 ‘보라매 서울국제정원박람회’에 조성한 정원 ‘The Spring Grove’ 모습.
서울시 제공


서울시는 5월 1일부터 서울숲에서 열리는 2026 서울국제정원박람회 ‘기관동행정원’ 조성을 위해 국제기구인 아시아산림협력기구(AFoCO)와 업무협약을 20일 체결했다.

AFoCO는 지속가능한 산림경영과 기후변화 대응을 목표로 설립된 국제기구로, 14개 당사국과 2개 옵저버 국가가 참여하고 있다. 검증된 산림 기술과 정책을 현장 중심 사업으로 확산하며 아시아 지역 간 산림협력을 강화하고 있다.

지난해 박람회에서 AFoCO는 ‘더 스프링 그로브(The Spring Grove)’ 정원을 조성했다. 이 정원은 아시아 회원국 간 우정과 연대를 상징하는 공간으로, 솔숲과 바위, 분홍빛 봄꽃을 어우러지게 배치해 한국적 풍류와 숲의 미래 가치를 표현했다.

올해 서울숲에 조성될 기관동행정원 역시 지속가능한 산림과 환경보호를 주제로, 회원국들의 특색과 국제 협력의 의미를 담아 조성된다. 특히 AFoCO가 최근 프랑스와 협력 관계를 맺고 기후·산림재해 대응 협력을 확대하고 있는 점을 반영해, 국제 연대의 상징성을 강조할 계획이다. 해당 정원은 박람회 이후에도 철거하지 않고, 아시아 산림 보전의 메시지를 전하는 상징 공간으로 활용된다.


이새날 서울시의원, 도로교통공단 창립 72주년 기념 ‘감사패’ 수상… 어린이 교통안전 문화 정착 공로
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이새날 서울시의원, 도로교통공단 창립 72주년 기념 ‘감사패’ 수상… 어린이 교통안전 문화 정착 공로

김영환 서울시 정원도시국장은 “많은 시민이 정원을 통해 국제사회의 환경문제 해결에 대한 공동의 책임감을 함께 나누는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시가 AFoCO와 협약을 체결한 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기