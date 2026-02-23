서울시, 연 1~2% 저금리로 음식점·제과점 등 영세 자영업자 융자 지원

각 자치구 식품위생부서에 신청

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 고물가·고금리로 어려움을 겪는 음식점·제과점 등을 위해 저금리 식품진흥기금 융자금을 지원한다고 23일 밝혔다. 식품진흥기금은 ‘식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업’에 활용하도록 시·도 등에 설치된 기금이다.올해 융자금 규모는 총 12억원이며, 대출금리는 융자 종류별 연 1~2%로 시중 은행보다 낮게 적용한다. 2년 거치 3년 균등분할 상환이 기본 조건이다. 식품제조업소는 3년 거치 5년 분할 상환이 적용된다.지원 대상은 서울에서 영업 중인 식품제조가공업소·일반음식점 등이다. 조리장·작업장 환경 개선과 위생 설비 보완 등에 필요한 시설개선자금을 지원한다. 휴·폐업 업소, 단란·유흥주점 등은 지원받을 수 없고, 신청은 자치구 식품위생부서에서 받는다.식품안전관리인증기준(HACCP) 도입을 준비하는 식품제조업소는 최대 8억원까지, 식품접객업소(일반·휴게음식점, 제과점)는 최대 1억원까지, 어린이 기호식품 우수판매업소는 최대 3000만원까지 지원받을 수 있다.조영창 서울시 시민건강국장은 “이번 융자지원이 위생환경 개선에 따른 경제적 부담을 덜고 안정적인 영업을 이어가는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자