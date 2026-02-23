서울 31만호 공급의 18%…양천, 도시정비 ‘핵심축’ 부상

서울 31만호 공급 목표의 18.4%

도시정비물량의 12% 양천구 집중

40살 목동아파트 2만 가구 증가

이미지 확대 이기재(가운데) 양천구청장이 2023년 8월 주민설명회에서 ‘개방형 녹지(목동 그린웨이)구상안을 설명하고 있다.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 2031년까지 주택 31만호 착공을 목표로 공급 속도를 높이는 가운데 서남권 양천구의 대규모 정비사업이 핵심 축으로 떠오르고 있다.양천구는 총 8만 9319가구의 도시정비 물량을 추진 중이라고 23일 밝혔다. 이는 서울 전역 31만 호 공급 목표의 18.4%에 해당하는 규모이며, 2031년까지 약 5만 7000가구 착공을 목표로 한다.공급이 가시화된 정비구역 지정 이후(2025년 하반기 기준) 물량은 6만 1788가구로, 서울시 전체(약 51만 5000가구)의 11.99% 수준이다. 단일 자치구에 서울 물량의 10분의 1이 집중된 셈이다.목동택지개발지구를 중심으로 한 지구단위계획 면적은 약 4.3㎢로, 양천구 전체의 24.7%를 차지한다. 이는 경기 산본 신도시보다 큰 규모다. 외곽 신도시 개발 대신 기존 도심을 고밀·고품질로 재편하는 서울의 공급 전략 중 대표적인 예시다. 교통·교육·생활 인프라가 이미 갖춰진 지역을 재정비해 공급과 도시 경쟁력을 동시에 확보하겠다는 계획이다.양천구가 중심지로 부상한 배경에는 1980년대 ‘주택 200만호 건설계획’의 산물인 목동 신시가지가 있다. 주거·학교·공원·상업시설을 도보권에 배치한 구조는 오늘날 ‘15분 생활도시’ 개념과 맞닿는다.현재 목동·신정동 일대 2.28㎢에 14개 단지, 2만 6629가구가 거주 중이며, 재건축 완료 시 4만 7438가구로 늘어난다. 순증 2만 800가구로 단일 생활권 기준 서울 최대급 공급이다. 정비구역 지정 기간을 2년 이내로 단축하며 속도를 높였고, 14개 단지 모두 구역 지정을 마쳤다. 안전진단 기준 완화와 ‘목동 그린웨이’ 도입도 사업에 탄력을 더했다.8개 단지는 신탁방식으로, 6개 단지는 조합방식으로 추진 중이며 일부는 사업시행자 지정과 조합 설립을 완료했다. 2031년까지 순차 착공해 최고 49층 스카이라인과 녹지·스마트 기술을 결합한 미래형 주거지로 재편할 계획이다.구는 목동 재건축이 서울 대규모 정비사업의 기준이 될 것으로 본다. 주민 4명 중 1명 이상이 영향을 받는 만큼, 이는 단순한 아파트 공급을 넘어 통학·보행·상권 등 일상 구조를 바꾸는 ‘삶의 질 정책’이라는 평가다이기재 구청장은 최근 정부의 ‘1·29 도심 주택 공급확대 방안’과 관련해 “주택시장 안정을 위해 가장 중요한 것은 새로운 공급보다는 현재의 정비사업이 잘 진행되도록 규제를 완화해 사업을 촉진하는 것”이라고 밝혔다.유규상 기자