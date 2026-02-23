강진청자축제 ‘하루 6명 순금 당첨 행사’ 이벤트

영수증 이벤트로 ‘상품권 및 순금 당첨기회’

지난 21일 시작한 ‘제54회 강진청자축제’가 개막 이틀간 전국에서 8만 1000여 명의 관광객이 몰려 흥행에 성공했다. 전년 같은 기간 6만여 명보다 35% 늘어난 수치다.강진군은 이 같은 흥행을 이어가기 위해 오는 27일부터 3월 1일까지 ‘강진읍시장 오감통 상권 활성화 이벤트’를 개최한다. 중소벤처기업부 공모사업인 ‘자율상권 활성화 사업’의 일환으로 강진읍 오감통시장 일원을 포함한 자율상권구역 내 164개 상가의 자생력을 높이기 위해 방문객들의 눈길을 사로잡는 이색 프로그램이다.오전 11시부터 오후 4시까지 강진 관내 점포와 청자축제장 내 점포의 영수증 합산 금액이 10만원 이상일 경우 참여 가능한 ‘청자낚시’ 이벤트다. 군은 매일 6명을 추첨해 ‘순금 코인’을 경품으로 증정할 예정이어서 관광객들의 큰 인기를 끌 것으로 보인다.또 5만원 이상 이용 영수증 지참 시 룰렛 돌리기를 통해 1만~3만원 상당의 지역사랑상품권을 받을 수 있는 기본 영수증 이벤트도 함께 진행한다.강진원 강진군수는 “축제를 찾은 관광객들의 발걸음이 지역 상권으로 이어져 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “알찬 프로그램을 준비한 만큼 많은 분이 강진의 맛과 멋을 즐기고 행운의 주인공이 되는 기쁨도 누리시길 바란다”고 밝혔다.강진 최종필 기자