장성군, 행안부 정보 공개 종합평가…2년 연속 ‘최우수’

5개 분야 12개 지표서 94.76점 획득
전남 장성군이 행정안전부 ‘2025년 정보공개 종합평가’에서 최우수 등급을 받으며, 2년 연속 최우수 지자체로 선정됐다고 23일 밝혔다.
‘정보공개 종합평가’는 공공기관의 정보공개제도 운영 전반을 종합적으로 평가하는 제도로, 행정의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 목적이 있다.
이번 평가는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 1년간 사전 정보, 원문 공개, 청구 처리, 고객 관리, 제도 운영 5개 분야 12개 지표에 대한 정량·정성 평가 방식으로 진행됐다.
장성군은 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등 총 561개 기관을 대상으로 진행된 이번 평가에서 100점 만점에 94.8점을 얻어 최우수 등급을 받았다. 이는 전국 유형군 평균(84.8점)보다 10점가량 높은 수치다.
김한종 장성군수는 “행정은 군민의 신뢰를 바탕으로 삼아야 가장 바람직한 방향으로 나아갈 수 있다”며 “앞으로도 행정의 투명성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
임형주 기자
