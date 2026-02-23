곡성군, ‘곡성몰 삼삼데이 특별전’ 운영

지역 축산물 소비 활성화 및 온라인 판로 확대 기대

전남 곡성군이 3월 3일 삼겹살데이를 맞아 곡성군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘곡성몰’에서 ‘삼삼데이 특별전’을 운영한다.이번 특별전은 축산물 소비 증가와 지역 축산농가의 판매 기반을 확대하고, 소비자에게는 우수한 지역 축산물을 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련됐다.특별전 참여업체의 자체 할인과 곡성군의 추가 할인 지원을 결합해 최대 33% 할인 혜택을 제공한다.이번 행사에는 5개 업체가 참여해 한우와 흑돼지, 떡갈비, 유정란 등 총 27개 품목을 선보인다.곡성몰에는 전용 특별관을 마련해 소비자가 상품을 한눈에 확인하고 비교할 수 있도록 했으며, 참여업체들도 기존 고객과 SNS 채널을 활용한 홍보를 병행해 판매 확대에 나설 예정이다.삼삼데이 특별전은 2월 23일부터 3월 6일까지 12일간 진행된다.곡성몰 회원에게는 1인 2매, 1매당 최대 5만 원까지 할인 혜택이 적용되며 전 상품 무료배송을 지원해 소비자의 구매 부담을 낮추고 있다.또 곡성몰 이용 활성화를 위한 다양한 연계 이벤트로 상품 구매 후기를 작성한 고객에게는 텍스트 리뷰 500원, 포토 리뷰 1000원 할인 쿠폰을 지급하고, 카카오톡 플러스친구를 추가한 신규 회원에게는 2000원 할인 쿠폰을 제공한다.곡성군은 이번 행사를 통해 지역 축산물의 온라인 소비 기반이 한층 확대될 것으로 기대했다.군 관계자는 “삼삼데이 특별전이 지역 축산농가에는 매출 증대의 기회가 되고, 소비자에게는 믿을 수 있는 지역 축산물을 합리적인 가격에 구매하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 시기별 맞춤형 특별전을 지속 추진해 곡성몰의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자