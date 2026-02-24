메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

유정복 인천시장, 3월4일 출판기념회…3선 도전 ‘세몰이’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2026-02-24 14:57
입력 2026-02-24 14:57
이미지 확대
유정복 인천시장 자서전 표지. DH미디어 제공
유정복 인천시장 자서전 표지. DH미디어 제공


유정복 인천시장이 출판기념회를 열고 인천시장 3선 도전을 위한 세몰이에 나선다.

출판사 DH미디어는 유 시장이 내달 4일 오후 2시 연수구 선학체육관에서 자서전 ‘I-매거진’ 출판기념회를 개최한다고 24일 밝혔다.

이 자서전은 국배변형판 크기의 잡지 스타일로 편집, 가독성을 제고한 것이 특징이다.

자서전은 ‘인천개벽’, ‘일상으로 스며든 온기’, ‘대한민국을 묻다’, ‘유정복은요?’ 등 총 4개 파트로 구성돼 있다.

자서전에는 유 시장의 자유시장경제 등에 대한 정치적 소신과 민선6·8기 인천시장으로서 추진한 주요 정책과 성과, 미래 인천의 비전을 담았다. 또 유 시장 자신의 과거와 현재, 미래에 대한 이야기도 있다.

유 시장은 출판기념회를 통해 인천시장 3선 도전 의사를 내비칠 것으로 예상된다. 유 시장이 만일 오는 6·3 지방선거에서 당선된다면 최초 3선 인천시장이 된다.


최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”

유 시장은 2014년 안전행정부 장관을 그만두고 인천시장 선거에 뛰어들어 당시 인천시장 재선 도전에 나섰던 송영길 더불어민주당 후보를 물리치고 당선됐다. 그러나 2018년엔 박남춘 민주당 후보에게 져 재선에 실패했고, 2022년 박남춘 후보와 리턴매치에서 설욕하며 재선 인천시장이 됐다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
유정복 인천시장이 출판기념회를 여는 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기