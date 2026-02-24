순천 푸드앤아트페스티벌, ‘대한민국축제콘텐츠대상’ 대상 영예

문화·예술 부문 대상 수상

시민·소상공인·예술인이 함께한 도심 활성화 축제로 우뚝

이미지 확대 양효정(왼쪽 두번째) 문화관광국장 등 시 관계자들이 ‘순천 푸드앤아트페스티벌’의 ‘제14회 대한민국축제콘텐츠대상’ 수상 후 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대 원도심 중앙로를 가득 메운 시민과 관람객들이 ‘2025 순천 푸드앤아트페스티벌’을 즐기고 있다.

순천시 대표 문화관광축제인 ‘순천 푸드앤아트페스티벌’이 24일 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 ‘제14회 대한민국축제콘텐츠대상’ 시상식에서 문화·예술 부문 대상을 수상했다.대한민국축제콘텐츠대상은 축제 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 (사)한국축제콘텐츠협회가 주관하는 시상이다. 축제 콘텐츠의 독창성과 완성도 및 지역 기여도 등을 평가해 우수 축제를 선정한다.순천 푸드앤아트페스티벌은 그간의 꾸준한 성과를 바탕으로 문화·예술 콘텐츠를 혁신적으로 강화한 점을 높게 평가받으며 대상의 영예를 안았다. 이번 수상은 거리 곳곳에서 펼쳐진 미술·공연·전시·체험 프로그램을 대폭 확대해 시민과 관광객의 참여를 이끌어낸 점이 주효했다. 특히 중앙로 곳곳에서 펼쳐진 스토리형 마임과 서커스 공연은 관객과의 즉흥적 호흡과 현장 참여를 유도해 단순히 ‘보는 행사’에서 ‘함께 만드는 참여형 문화예술행사’로 축제의 지평을 확장시켰다는 평가다.또 국립한글박물관과의 협업으로 선보인 ‘사투리 이야기 콘서트’는 전남 방언의 독특한 정서를 지역 고유의 문화자산으로 재조명하고, 언어와 생활문화를 축제 콘텐츠의 영역으로 확장함으로써 축제의 인문학적 깊이를 한층 더했다는 호평을 받았다. 지역 소상공인과 협업한 미식 투어 등 차별화된 미식 콘텐츠에 이르기까지, 도시 전체를 하나의 거대한 전시장으로 활용하며 순천만의 독창적인 문화예술 가치를 입증했다.시 관계자는 “시민과 소상공인, 예술인이 함께 만들어낸 값진 결실로 그동안 축제가 꾸준히 쌓아온 성과 위에 지역의 문화예술자산을 결합한 점이 좋은 평가로 이어졌다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 도심과 자연, 사람이 조화를 이루는 치유도시 순천만의 축제 모델을 지속적으로 발전시키겠다”고 강조했다.순천 푸드앤아트페스티벌은 매년 순천 원도심 일원에서 개최된다. 지역 문화예술과 미식을 결합한 순천의 대표 축제로 자리 잡고 있다. 올해는 개최 10회를 맞아 보다 다양하고 특색 있는 프로그램을 선보이며 가을의 순천을 더욱 풍성하게 채울 계획이다.순천 최종필 기자