전남 농산물, 온라인 도매시장 거래 24.2% 증가

산지 참여 위해 온라인 도매시장 출하 업체에 운임비 70% 지원

이미지 확대 전라남도가 농민들을 대상으로 농산물 온라인 도매시장 활성화 교육을 하고 있다.

전남지역의 2025년 농산물 온라인 도매시장 거래액이 전년보다 24%가 늘어난 것으로 나타났다.전라남도는 2025년 농산물 온라인 도매시장 거래액을 집계한 결과 692억 원을 기록해 전년의 557억 원보다 24.2%가 증가해 전남산 농산물이 온라인 시장에서도 높은 경쟁력을 보였다고 밝혔다.품목별 거래액으로는 쌀이 202억 원, 양파가 188억 원, 방울토마토가 148억 원 등의 순으로 나타났다.온라인 도매시장은 전통적인 오프라인 도매시장 거래 방식을 디지털로 전환해 판매자와 구매자가 시간·공간 제약 없이 24시간 거래할 수 있는 장점이 있어 거래 확대가 기대되고 있다.현재 주요 거래품목은 청과류, 양곡류, 축산물, 국산 가공품 등 202개 품목이다.전남도는 온라인 도매시장 활성화와 산지 참여를 위해 온라인 도매시장을 통해 출하하는 업체를 대상으로 연간 1천만 원 이내에서 운임비의 70%(최대 50만 원)를 지원하고 있다.또 시장 정착을 위해 지난해 3월과 9월 두 차례 산지유통업체 간담회를 개최하고, 한국농수산식품유통공사(aT)와 합동으로 총 5회의 현장 방문 컨설팅을 하는 등 현장 중심 지원을 강화했다.전남도는 산지유통종합평가에 온라인 도매시장 실적이 반영(20%)되는 만큼 적극적으로 참여토록 안내하고 있다.박상미 전남도 농식품유통과장은 “온라인 도매시장을 통한 산지 직거래 확대와 유통 효율화가 실적 상승으로 이어졌다”며 “앞으로도 농가 소득 향상과 판로 확대를 위해 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자