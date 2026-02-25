전남 농산물, 온라인 도매시장 거래 24.2% 증가

산지 참여 위해 온라인 도매시장 출하 업체에 운임비 70% 지원
전남지역의 2025년 농산물 온라인 도매시장 거래액이 전년보다 24%가 늘어난 것으로 나타났다.
전라남도는 2025년 농산물 온라인 도매시장 거래액을 집계한 결과 692억 원을 기록해 전년의 557억 원보다 24.2%가 증가해 전남산 농산물이 온라인 시장에서도 높은 경쟁력을 보였다고 밝혔다.
품목별 거래액으로는 쌀이 202억 원, 양파가 188억 원, 방울토마토가 148억 원 등의 순으로 나타났다.
온라인 도매시장은 전통적인 오프라인 도매시장 거래 방식을 디지털로 전환해 판매자와 구매자가 시간·공간 제약 없이 24시간 거래할 수 있는 장점이 있어 거래 확대가 기대되고 있다.
현재 주요 거래품목은 청과류, 양곡류, 축산물, 국산 가공품 등 202개 품목이다.
전남도는 온라인 도매시장 활성화와 산지 참여를 위해 온라인 도매시장을 통해 출하하는 업체를 대상으로 연간 1천만 원 이내에서 운임비의 70%(최대 50만 원)를 지원하고 있다.
또 시장 정착을 위해 지난해 3월과 9월 두 차례 산지유통업체 간담회를 개최하고, 한국농수산식품유통공사(aT)와 합동으로 총 5회의 현장 방문 컨설팅을 하는 등 현장 중심 지원을 강화했다.
전남도는 산지유통종합평가에 온라인 도매시장 실적이 반영(20%)되는 만큼 적극적으로 참여토록 안내하고 있다.
박상미 전남도 농식품유통과장은 “온라인 도매시장을 통한 산지 직거래 확대와 유통 효율화가 실적 상승으로 이어졌다”며 “앞으로도 농가 소득 향상과 판로 확대를 위해 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
무안 류지홍 기자
