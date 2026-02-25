‘청년들은 좋겠네’···순천시, 올해 청년정책에 681억원 투입

청년친화도시 본격 조성, 5대 분야 100개 사업 추진

‘청년 인재양성 → 일자리 → 지역정주’ 선순환 구조 강화

이미지 확대 지난해 9월 연향동 패션의 거리에서 열린 ‘2025 순천 청년의 날 축제’에 참여한 청년들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 사진은 지난해 12월 순천시가 전국 시 단위와 호남권 지방자치단체 중 최초로 ‘청년친화도시’로 지정된 후 정광현(왼쪽 세번째) 부시장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있는 모습.

이미지 확대 순천시가 올해 청년 정책으로 681억원을 투입해 100개 세부사업을 추진한다.

청년친화도시로 불리는 순천시가 올해 청년이 지역에서 배우고, 일하며, 정착할 수 있는 청년친화도시를 본격 조성하기로 해 관심을 모은다.시는 지난해 말 국무총리실 주관으로 전국 228개 지방자치단체를 대상으로 한 평가에서 전국 시 단위와 호남권 지방자치단체 중 최초로 ‘청년친화도시’로 선정되는 성과를 올린 바 있다.시는 올해 청년정책 시행계획으로 총 681억원을 투입해 5대 분야 100개 세부사업을 추진한다.분야별로는 ▲일자리 25건(99억 4600만원) ▲주거 12건(155억 4900만원) ▲교육 13건(121억 7500만원) ▲복지 31건(207억 6300만원) ▲참여·권리 19건(96억 9900만원)이다.이번 계획의 핵심은 ‘청년 인재양성 → 일자리 → 정주’로 이어지는 정책 구조를 구체화하는 데 있다.시는 청년정책의 성과가 지역 정착으로 이어질 수 있도록 부서별 추진사업을 유기적으로 연계해 실행력을 높인다는 방침이다.일자리 분야에서는 맞춤형 일자리, 청년자립지원 등을 통해 청년의 취업을 지원하고 창업 역량 강화를 돕는다.지역 특화산업인 문화콘텐츠·우주방산·그린바이오 분야 기업이 청년을 채용할 시 인건비를 1년간 월 150만원씩 지원하는 신규 사업도 시행한다.주거 분야는 안정적인 주거환경 조성을 위해 신혼부부·다자녀가정 등을 대상으로 주택 구입과 전세대출 시 각각 대출이자를 3년간 월 최대 25만원, 4년간 월 최대 10만원을 지원한다.일자리 연계형 취업자 주거비 지원 사업도 추진한다.취약계층 청년을 위한 청년월세 한시 특별지원으로 2년간 월 최대 20만원 지원 등도 병행한다.교육 분야는 지·산·학 협력 강화를 통한 미래인재 양성을 목표로 지역대학 지원사업을 지속 추진하고 일자리와 연계한 맞춤형 교육을 촘촘하게 추진할 계획이다.복지 분야는 자산 형성을 위한 청년 희망디딤돌 통장, 문화향유를 위한 바우처 사업, 결혼축하금 생애 1회 200만원 지원 및 임신·출산정책 등을 통해 생활 안정을 도모하고 다양한 문화활동을 지원한다.참여·권리 분야에서는 청년의 주도적인 참여문화 확산을 위해 청년 공동체 사업 및 청년정책 아이디어 공모전 등을 추진한다.청년의 참여를 제도적으로 뒷받침하기 위해 시 위원회 내 청년위원 비율을 20%까지 확대하고, 청년정책협의체 운영도 더욱 활성화할 예정이다.노관규 시장은 “청년 인재를 키워 지역산업과 일자리로 연결하고, 정주 여건을 개선해 취업 이후의 삶까지 순천에서 이어갈 수 있도록 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자