성동구, 중랑천에 ‘호사비오리’ 3년 연속 방문…도심 하천생태복원 성과

희귀종·멸종위기 야생생물 1급

천연기념물 호사비오리 3년 관찰

이미지 확대 중랑천-청계천 합류부에서 발견된 호사비오리 수컷.

성동구 제공

서울 성동구와 사회적협동조합 한강이 최근 중랑천·청계천 합류부에서 호사비오리 수컷 1개체와 암컷 2개체가 먹이 활동과 휴식을 하는 모습을 확인했다고 25일 밝혔다.호사비오리는 세계적 희귀종이자 멸종위기 야생생물 1급, 천연기념물 제448호다. 전 세계 약 2500~3000마리만 남아 있으며, 주로 청정 자연 지역에서만 발견된다.이번 관찰을 포함해 3년 연속 호사비오리가 서울 도심 하천을 찾아 월동하는 모습이 확인됐다. 이는 중랑천이 단순한 기착지를 넘어 안정적인 서식지로 자리 잡고 있음을 보여주는 중요한 사례이자, 도심 하천 생태계 회복의 대표적인 성과라고 구는 설명했다.합류부의 생태 환경 개선과 밀접한 관련이 있는 것으로 평가된다. 해당 구간은 최근 수년간 준설을 중단하면서 자연스럽게 모래톱과 여울이 조성되어 물새들에게 안전한 휴식처와 산란 환경을 제공하고 있다. 또한 자연형 하천 구조와 하천변 식생은 경계심이 강한 호사비오리에게 안정적인 은신처를 제공하고 있으며, 바닥 생태계 교란 감소로 먹이 자원인 소형 어류도 증가한 것으로 분석된다.이번 사례는 자연의 회복력을 기반으로 한 자연기반해법(Nature-Based Solutions)의 효과를 보여주는 대표적인 사례다. 행정과 시민, 민간단체의 협력을 통해 도심에서도 야생동물과 공존할 수 있는 환경 조성이 가능함을 보여준다.정원오 구청장은 “이번 호사비오리의 지속적인 귀환은 인간과 자연이 공존하는 도시 환경 조성의 가능성을 보여주는 상징적인 사례”라며 “향후 도심 하천 생태 관리 정책의 중요한 기준이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.유규상 기자