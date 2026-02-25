양천구, 구직 단념 청년 지원 사업 모집…최대 350만원 지원

단기(5주)·중기(15주)·장기(25주) 등 3개 과정

취업·교육·직업훈련 참여 이력 없는 18~34세 청년

밀착상담, 자신감회복, 진로탐색, 취업역량 강화 등

이미지 확대 ‘2026년 청년도전지원사업’ 참여자 모집 안내문.

양천구 제공

서울 양천구는 ‘2026년 청년도전지원사업’을 3월부터 본격 추진한다고 25일 밝혔다. 구직을 단념한 청년을 대상으로 맞춤형 프로그램을 제공해 자신감 회복과 사회 진출을 돕기 위해서다.구는 올해 지원 규모를 지난해보다 10명 확대해 총 130명을 기수별로 모집하며, 모집 인원의 30%를 ‘지역특화청년’으로 우선 선발해 구민의 참여 기회를 확대할 계획이다.사업 대상은 신청일 기준 6개월 이상 취업·창업·교육·직업훈련 이력이 없는 18~34세 구직단념 청년과 자립준비·청소년복지시설 입퇴소·북한이탈 청년 등이다.프로그램은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 등 3개 과정으로 나누어 운영한다. ▲밀착 상담 ▲사례 관리 ▲자신감 회복 ▲진로 탐색 ▲취업 역량강화 교육을 기본으로 자기이해 프로그램, 현직자 멘토링, 직업기초능력 향상 교육, 면접 스킬 교육 등 실질적인 취업 준비 과정이 포함된다. 특히 장기 과정은 총 200시간 규모의 집중 프로그램으로 지역 취업 현장 체험 활동, 공모전, 취·창업 박람회 참석 등 맞춤형 심층 지원을 제공한다.또 6개월 이상 구직을 단념하며 위축되고 불안정해진 심리적·신체적 상태를 회복할 수 있도록 ▲심리상담 ▲건강진단 ▲체력관리 ▲커뮤니케이션 교육 등 다양한 프로그램도 함께 운영한다.참여 청년에게는 5주마다 50만원의 참여 수당이 지급되며, 프로그램 이수와 구직활동, 취업 성공에 따른 추가 인센티브를 포함해 최대 350만원까지 지원한다. 프로그램 종료 후에는 국민취업지원제도, 직업훈련, 일경험 사업 등과 연계해 지속적인 사후관리도 이어갈 예정이다.참여를 희망하는 청년은 고용24 홈페이지에서 ‘청년도전지원사업’을 검색한 뒤 운영기관 ‘서울청년센터 양천’을 선택해 신청하면 되고, 자세한 사항은 서울청년센터 양천에 문의하면 된다.한편, 양천구는 고용노동부가 주관하는 ‘2025년 청년도전지원사업’ 평가에서 운영 성과를 인정받아 ‘우수기관’으로 선정됐다.이기재 구청장은 “반복되는 취업 실패의 좌절과 경제적 어려움 등으로 구직을 단념한 청년들이 다시 사회와 연결되어 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.유규상 기자